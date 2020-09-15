RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8940894189428943

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 16:07

  stryzhko написав:
mephala написав:хто може підказати сайти для придбання автобусних та залізничних квитків щоб алла їх розпізнавала як подорожі.

З перевірених особисто кешбеком 20% з правильним транспортним МСС:
-на маршруті Харків-Полтава-Київ часто користуюся: zs7.com.ua,
- регулярні автобуси по області, Україні і в Європу: avtovokzal.pl.ua.
-залізниця: booking.uz.gov.ua
-автобуси по Україні і Європі: flixbus.ua

Також з перевірених особисто ще:https://busfor.ua
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Annet_
 
Повідомлень: 378
З нами з: 29.03.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:03

Изменили способ оповещения на SMS и списали пятнашку за Альфачек. В настройки в приложении полгода не заходил, в веб-версию больше года.
Интересно девки пляшут.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1703
З нами з: 19.11.08
Подякував: 21 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:04

  Menwyy написав:Коллеги, такой кейс.

Есть эко.

Допустим рд 1го числа.
По карте взята рассрочка на 6 мес (которая под 0,01%)

Насколько я вижу в приложении, со 2го месяца ровно в рд будет списываться месячный платеж. Верно ли я понимаю, что нужно будет ли заблаговременно закидывать деньги, либо ровно в рд, чтобы не попасть на 3,5% по тарифам ЭКО?


Через одну РД спишется первый платеж (точней сразу после этого РД).
На его погашение дается еще один месяц, сумма фиксируется красненьким цветом (заборгованність розрахункового періоду, погасити до), а дальше уже если до следующего РД не погасить - 3,5% комиссии.

Если купить 01.09 в рассрочку 6мес, то 01.11 начислится 1-й платеж, а гасить надо 6 платежей до 01.12 - 01.05
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
Повідомлень: 1226
З нами з: 23.11.09
Подякував: 828 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:12

  velvet написав:
  uaprofi написав:у кого там минус -0.17 центов.... 0.34 цента 0.51 цент и тюд по картам

примерный кейс:
открываете текущий в евро.
покупаете туда 1,17 евро
гасите с него 1.17, снимаете (или продаёте) 1 евро

1 ЕВРО наличными не снимешь в Альфе,т.к. минимальная купюра 5 ЕВРО
Минимальная сумма покупки через приложение 10 ЕВРО и навряд ли на текущий счёт купишь


Учитывая что Вы говорите правильные вещи в безапелляционном порядке - то всё ниже сугубо моё ИМХО и фантазия:
слышал что иногда удаётся снять или положить на текущий любую сумму.
поэтому размер купюры не имеет особого значения (главное чтобы она была и было немного гривен на центы)
и ещё говорят 1 евро можно купить за баксы - даже онлайн. но наверное это не всем позволено.
и ещё вроде с ощадного или текущего можно перебросить например 5,17 евро, а потом например 5 евро вернуть обратно.
но всё это может быть сложно) очень сложно)
Востаннє редагувалось uaprofi в Сер 16 вер, 2020 17:15, всього редагувалось 1 раз.
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4290
З нами з: 21.04.11
Подякував: 622 раз.
Подякували: 418 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:15

Re: Альфа-Банк

summacut написав: В настройки в приложении полгода не заходил, в веб-версию больше года.
Интересно девки пляшут.

Вже тут обговорювали подібні випадки, правда вчасно помічені і знову переведені на Push. З Аллою не можна розслаблятися)) Вона любить увагу й просить заглядати в налаштування частіше
stryzhko
 
Повідомлень: 1305
З нами з: 04.10.16
Подякував: 325 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:19

Re: Альфа-Банк

Странно, но по моим наблюдениям это работает следующим образом:

Платеж за рассрочку спишут под вечер в РД. А по правилам эко, все, что не в рассрочке - дайте 3,5% комис.

То есть, если бы они списали 2го, то работала бы ваша схема, а так как 1го и РД первого, то взуют по самые помидоры.
romanauscas написав:
  Menwyy написав:Коллеги, такой кейс.

Есть эко.

Допустим рд 1го числа.
По карте взята рассрочка на 6 мес (которая под 0,01%)

Насколько я вижу в приложении, со 2го месяца ровно в рд будет списываться месячный платеж. Верно ли я понимаю, что нужно будет ли заблаговременно закидывать деньги, либо ровно в рд, чтобы не попасть на 3,5% по тарифам ЭКО?


Через одну РД спишется первый платеж (точней сразу после этого РД).
На его погашение дается еще один месяц, сумма фиксируется красненьким цветом (заборгованність розрахункового періоду, погасити до), а дальше уже если до следующего РД не погасить - 3,5% комиссии.

Если купить 01.09 в рассрочку 6мес, то 01.11 начислится 1-й платеж, а гасить надо 6 платежей до 01.12 - 01.05
Menwyy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 981
З нами з: 22.12.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:19

  stryzhko написав:
summacut написав: В настройки в приложении полгода не заходил, в веб-версию больше года.
Интересно девки пляшут.

Вже тут обговорювали подібні випадки, правда вчасно помічені і знову переведені на Push. З Аллою не можна розслаблятися)) Вона любить увагу й просить заглядати в налаштування частіше


Если бортанут, получат они назад свой пластик, ибо нех копейки по карманам 3,14здить.
Думаю, что у ЛПР должно быть достаточно ума, чтобы понять, что если клиент с момента ввода push-оповещений сидит на них, терминал в сети и приложение на него установлено, то не надо ему втихую переключать на sms.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1703
З нами з: 19.11.08
Подякував: 21 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:39

вот потому и выкинул свою эко
напрягало каждый месяц быть нострадамусом
v57
 
Повідомлень: 2734
З нами з: 14.03.10
Подякував: 103 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 19:19

Оформил RED Cash по заявке через приложение, дали 22к, как и на Максимуме. Менеджер на телефоне после вопроса где я работаю сказал, что его брат тут же работает. Может поэтому и налили так щедро. :D
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 999
З нами з: 15.02.20
Подякував: 101 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 19:23

  uaprofi написав:у кого там минус -0.17 центов.... 0.34 цента 0.51 цент и тюд по картам

примерный кейс:
открываете текущий в евро.
покупаете туда 1,17 евро
гасите с него 1.17, снимаете (или продаёте) 1 евро


Такой кейс нам не подходит.
Если нет возможности купить на карту 0,25€, то банк должен списать эту задолженность. Платить больше я не имею желания, средств и не вижу в этом смысла.

К тому же это была плата за смс, которая была списана с неполученной ещё карты. Висит уже 11 месяцев, подожду ещё 25 и пусть в суд подают.
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8910
З нами з: 16.11.11
Подякував: 663 раз.
Подякували: 1312 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8940894189428943
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _PORT_UA, liliya_logical, WachtAmRhein і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1709, 1710, 1711
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
17106 2384614
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 вер, 2020 17:35
omb
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 727, 728, 729
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
7280 1641093
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 вер, 2020 14:38
Tat_888
Идея Банк 1 ... 1860, 1861, 1862
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18613 2611110
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 вер, 2020 14:30
Alien

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (170)
16.09.2020 19:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.