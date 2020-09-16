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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8941894289438944

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 21:00

а тянуть с "вайта" чужим п2п попрежнему бесплатно?
какие там сейчас максимальные суточные лимиты - ппренему 14999?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 21:14

  Menwyy написав:
romanauscas написав:
  Menwyy написав:Коллеги, такой кейс.

Есть эко.

Допустим рд 1го числа.
По карте взята рассрочка на 6 мес (которая под 0,01%)

Насколько я вижу в приложении, со 2го месяца ровно в рд будет списываться месячный платеж. Верно ли я понимаю, что нужно будет ли заблаговременно закидывать деньги, либо ровно в рд, чтобы не попасть на 3,5% по тарифам ЭКО?


Через одну РД спишется первый платеж (точней сразу после этого РД).
На его погашение дается еще один месяц, сумма фиксируется красненьким цветом (заборгованність розрахункового періоду, погасити до), а дальше уже если до следующего РД не погасить - 3,5% комиссии.

Если купить 01.09 в рассрочку 6мес, то 01.11 начислится 1-й платеж, а гасить надо 6 платежей до 01.12 - 01.05


Странно, но по моим наблюдениям это работает следующим образом:

Платеж за рассрочку спишут под вечер в РД. А по правилам эко, все, что не в рассрочке - дайте 3,5% комис.

То есть, если бы они списали 2го, то работала бы ваша схема, а так как 1го и РД первого, то взуют по самые помидоры.


по % по Red Cash тоже вначале % начисляют, а потом на % еще и комис 3,5% - если долг полностью погашен
так что скорей всего комис будет

для рассрочек намного лучше юзать Максимум/Red. Я уже как-то вел дискуссию, что вместо ЭКО надо иметь пару Red + Red Cash.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 21:51

Re: Альфа-Банк

А до которого числа действует акция по рассрочкам на 6 мес?
Высадил почти все лимиты, надо понимать, есть ли смысл подымать КЛ.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 21:59

  lel написав:А до которого числа действует акция по рассрочкам на 6 мес?
Высадил почти все лимиты, надо понимать, есть ли смысл подымать КЛ.

До 31 октября 2020 года по рассрочке на 3 и 6 месяцев с Red ежемесячная комиссия – 0%.
Получи вознаграждение за оформление карт:
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 22:09

  velvet написав:
  lel написав:А до которого числа действует акция по рассрочкам на 6 мес?
Высадил почти все лимиты, надо понимать, есть ли смысл подымать КЛ.

До 31 октября 2020 года по рассрочке на 3 и 6 месяцев с Red ежемесячная комиссия – 0%.

Умови розповсюджуються не тільки на Red, а також і на інші кредитки - на Максимки так 100%
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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