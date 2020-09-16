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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 вер, 2020 21:00
а тянуть с "вайта" чужим п2п попрежнему бесплатно?
какие там сейчас максимальные суточные лимиты - ппренему 14999?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Додано: Сер 16 вер, 2020 21:14
Menwyy написав: romanauscas написав: Menwyy написав:
Коллеги, такой кейс.
Есть эко.
Допустим рд 1го числа.
По карте взята рассрочка на 6 мес (которая под 0,01%)
Насколько я вижу в приложении, со 2го месяца ровно в рд будет списываться месячный платеж. Верно ли я понимаю, что нужно будет ли заблаговременно закидывать деньги, либо ровно в рд, чтобы не попасть на 3,5% по тарифам ЭКО?
Через одну РД спишется первый платеж (точней сразу после этого РД).
На его погашение дается еще один месяц, сумма фиксируется красненьким цветом (заборгованність розрахункового періоду, погасити до), а дальше уже если до следующего РД не погасить - 3,5% комиссии.
Если купить 01.09 в рассрочку 6мес, то 01.11 начислится 1-й платеж, а гасить надо 6 платежей до 01.12 - 01.05
Странно, но по моим наблюдениям это работает следующим образом:
Платеж за рассрочку спишут под вечер в РД. А по правилам эко, все, что не в рассрочке - дайте 3,5% комис.
То есть, если бы они списали 2го, то работала бы ваша схема, а так как 1го и РД первого, то взуют по самые помидоры.
по % по Red Cash тоже вначале % начисляют, а потом на % еще и комис 3,5% - если долг полностью погашен
так что скорей всего комис будет
для рассрочек намного лучше юзать Максимум/Red. Я уже как-то вел дискуссию, что вместо ЭКО надо иметь пару Red + Red Cash.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 21:51
А до которого числа действует акция по рассрочкам на 6 мес?
Высадил почти все лимиты, надо понимать, есть ли смысл подымать КЛ.
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lel
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Додано: Сер 16 вер, 2020 21:59
lel написав:
А до которого числа действует акция по рассрочкам на 6 мес?
Высадил почти все лимиты, надо понимать, есть ли смысл подымать КЛ.
До 31 октября 2020 года по рассрочке на 3 и 6 месяцев с Red ежемесячная комиссия – 0%.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 22:09
velvet написав: lel написав:
А до которого числа действует акция по рассрочкам на 6 мес?
Высадил почти все лимиты, надо понимать, есть ли смысл подымать КЛ.
До 31 октября 2020 года по рассрочке на 3 и 6 месяцев с Red ежемесячная комиссия – 0%.
Умови розповсюджуються не тільки на Red, а також і на інші кредитки - на Максимки так 100%
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Додано: Сер 16 вер, 2020 22:32
Alien написав: velvet написав: lel написав:
А до которого числа действует акция по рассрочкам на 6 мес?
Высадил почти все лимиты, надо понимать, есть ли смысл подымать КЛ.
До 31 октября 2020 года по рассрочке на 3 и 6 месяцев с Red ежемесячная комиссия – 0%.
Умови розповсюджуються не тільки на Red, а також і на інші кредитки - на Максимки так 100%
Звісно, але акцію по розстрочці запустили якраз після появи на ринку кредитки Red і це речення,яке я навів було в презентації Red
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Додано: Сер 16 вер, 2020 22:43
Menwyy написав:
Странно, но по моим наблюдениям это работает следующим образом:
Платеж за рассрочку спишут под вечер в РД. А по правилам эко, все, что не в рассрочке - дайте 3,5% комис.
То есть, если бы они списали 2го, то работала бы ваша схема, а так как 1го и РД первого, то взуют по самые помидоры.
вообще то рассрочки переносят на долг ПОСЛЕ биллинга.
так что не знаю куда вы смотрели - но 3,5% не насчитают.
а вот все что было долгом ПЕРЕД биллингом влетит на 3,5%. кстати проценты по снятой наличке считаются долгом ПЕРЕД биллингом хотя банк их нигде клиенту не показывает и погасить их не возможно до биллинга. вот такие чудеса.
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