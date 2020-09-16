Допустим рд 1го числа. По карте взята рассрочка на 6 мес (которая под 0,01%)
Насколько я вижу в приложении, со 2го месяца ровно в рд будет списываться месячный платеж. Верно ли я понимаю, что нужно будет ли заблаговременно закидывать деньги, либо ровно в рд, чтобы не попасть на 3,5% по тарифам ЭКО?
Через одну РД спишется первый платеж (точней сразу после этого РД). На его погашение дается еще один месяц, сумма фиксируется красненьким цветом (заборгованність розрахункового періоду, погасити до), а дальше уже если до следующего РД не погасить - 3,5% комиссии.
Если купить 01.09 в рассрочку 6мес, то 01.11 начислится 1-й платеж, а гасить надо 6 платежей до 01.12 - 01.05
Странно, но по моим наблюдениям это работает следующим образом:
Платеж за рассрочку спишут под вечер в РД. А по правилам эко, все, что не в рассрочке - дайте 3,5% комис.
То есть, если бы они списали 2го, то работала бы ваша схема, а так как 1го и РД первого, то взуют по самые помидоры.
по % по Red Cash тоже вначале % начисляют, а потом на % еще и комис 3,5% - если долг полностью погашен так что скорей всего комис будет
для рассрочек намного лучше юзать Максимум/Red. Я уже как-то вел дискуссию, что вместо ЭКО надо иметь пару Red + Red Cash.
Menwyy написав:Странно, но по моим наблюдениям это работает следующим образом:
Платеж за рассрочку спишут под вечер в РД. А по правилам эко, все, что не в рассрочке - дайте 3,5% комис.
То есть, если бы они списали 2го, то работала бы ваша схема, а так как 1го и РД первого, то взуют по самые помидоры.
вообще то рассрочки переносят на долг ПОСЛЕ биллинга. так что не знаю куда вы смотрели - но 3,5% не насчитают. а вот все что было долгом ПЕРЕД биллингом влетит на 3,5%. кстати проценты по снятой наличке считаются долгом ПЕРЕД биллингом хотя банк их нигде клиенту не показывает и погасить их не возможно до биллинга. вот такие чудеса.