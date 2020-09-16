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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8942894389448945

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Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 08:25

  summacut написав:Изменили способ оповещения на SMS и списали пятнашку за Альфачек. В настройки в приложении полгода не заходил, в веб-версию больше года.
Интересно девки пляшут.

Добрый день. Напишите номер счета в ЛС, проверю.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 08:30

  uaprofi написав:а тянуть с "вайта" чужим п2п попрежнему бесплатно?
какие там сейчас максимальные суточные лимиты - ппренему 14999?

Добрый день. Да и да.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 08:36

  Menwyy написав:В моем личном кейсе с той же максимкой:

Снятие платы за рассрочку 19:56, а списание % за пользование КК около 21.00.

То есть чисто формально для ЭКО это значило бы влет на 3,5% по сумме платежей за рассрочку.

Альфа, могли бы подтвердить, что по регламенту ежемесячные платежи за рассрочки списывают ПОСЛЕ списания 3,5% по ЭКО?

Добрый день. В данном случае 3.5% не спишется.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 08:44

  MASolomko написав:
  velvet написав:До 31 октября 2020 года по рассрочке на 3 и 6 месяцев с Red ежемесячная комиссия – 0%.
Согласно информации на сайте акция по рассрочке действует для всех кредитных карт, с которых доступно оформить рассрочку.

Я не утверждал,что не доступна для других кредитных карт, а привёл пример по дате действия рассрочки по Red. Вопрос же был по сроку действия, а не на какие кредитки распространяется рассрочка(это уже давно выяснили). При появлении кредитки Red и была запущена бесплатная рассрочка https://alfabank.ua/ru/about/press/znaj ... ayina-2223. Там указаны и сроки. То что акционную рассрочку можно оформить и на других кредитках нам разъяснила представитель банка на этой ветке.
Кстати по вашим ссылкам нигде не увидел срока акции бесплатной рассрочки для других карт.
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