Альфа-Банк
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Додано: Чет 17 вер, 2020 08:25
summacut написав:
Изменили способ оповещения на SMS и списали пятнашку за Альфачек. В настройки в приложении полгода не заходил, в веб-версию больше года.
Интересно девки пляшут.
Добрый день. Напишите номер счета в ЛС, проверю.
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Додано: Чет 17 вер, 2020 08:30
uaprofi написав:
а тянуть с "вайта" чужим п2п попрежнему бесплатно?
какие там сейчас максимальные суточные лимиты - ппренему 14999?
Добрый день. Да и да.
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Додано: Чет 17 вер, 2020 08:36
Menwyy написав:
В моем личном кейсе с той же максимкой:
Снятие платы за рассрочку 19:56, а списание % за пользование КК около 21.00.
То есть чисто формально для ЭКО это значило бы влет на 3,5% по сумме платежей за рассрочку.
Альфа, могли бы подтвердить, что по регламенту ежемесячные платежи за рассрочки списывают ПОСЛЕ списания 3,5% по ЭКО?
Добрый день. В данном случае 3.5% не спишется.
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Додано: Чет 17 вер, 2020 08:44
MASolomko написав: velvet написав:
До 31 октября 2020 года по рассрочке на 3 и 6 месяцев с Red ежемесячная комиссия – 0%.
Согласно
информации на сайте
акция по рассрочке действует для всех кредитных карт, с которых
доступно оформить рассрочку
.
Я не утверждал,что не доступна для других кредитных карт, а привёл пример по дате действия рассрочки по Red. Вопрос же был по сроку действия, а не на какие кредитки распространяется рассрочка(это уже давно выяснили). При появлении кредитки Red и была запущена бесплатная рассрочка
https://alfabank.ua/ru/about/press/znaj ... ayina-2223
. Там указаны и сроки. То что акционную рассрочку можно оформить и на других кредитках нам разъяснила представитель банка на этой ветке.
Кстати по вашим ссылкам нигде не увидел срока акции бесплатной рассрочки для других карт.
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velvet
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