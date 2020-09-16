RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8943894489458946

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:12

  Alfa_Bank написав:
  uaprofi написав:а тянуть с "вайта" чужим п2п попрежнему бесплатно?
какие там сейчас максимальные суточные лимиты - ппренему 14999?

Добрый день. Да и да.

1. С карты RED Cash тоже будет бесплатно тянуть чужим р2р? Лимит тоже до 14999 в день? За один раз стянуть другим банком можно до 4999 или до 14999?
2. Перевод с RED Cash на свой White будет бесплатно? Какая максимальная сумма перевода при этом?
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1002
З нами з: 15.02.20
Подякував: 102 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:36

Re: Альфа-Банк

Колеги, якщо з Ультри зняв 10000 в банкоматі, а тепер вже Ультра змінилася на Уайт, то можна ще 30000 грн зняти без комісії, чи 20000 ? Чи взагалі лише з жовтня можна буде 30000 без комісії ?
maxprofit
 
Повідомлень: 1004
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1131 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:48

  maxprofit написав:Колеги, якщо з Ультри зняв 10000 в банкоматі, а тепер вже Ультра змінилася на Уайт, то можна ще 30000 грн зняти без комісії, чи 20000 ? Чи взагалі лише з жовтня можна буде 30000 без комісії ?

А вы в приложении можете посмотреть сколько ещё можно снять.
Выбираете карту > Тарифы и условия
Adast
 
Повідомлень: 158
З нами з: 04.06.20
Подякував: 77 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:12

  maxprofit написав:Колеги, якщо з Ультри зняв 10000 в банкоматі, а тепер вже Ультра змінилася на Уайт, то можна ще 30000 грн зняти без комісії, чи 20000 ? Чи взагалі лише з жовтня можна буде 30000 без комісії ?

Доброго дня. 20 000, а з нового місяця 30 000.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9333
З нами з: 18.02.13
Подякував: 85 раз.
Подякували: 832 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 8943894489458946
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, balance і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1710, 1711, 1712
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
17115 2385618
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 вер, 2020 12:15
Клаус
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4292, 4293, 4294
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
42933 5206012
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 вер, 2020 11:58
vitaliy_berdinskikh
Піреус Банк МКБ 1 ... 131, 132, 133
Модератор » Сер 20 тра, 2009 15:30
1323 352104
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 вер, 2020 10:02
Клаус

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.