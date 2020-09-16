1. С карты RED Cash тоже будет бесплатно тянуть чужим р2р? Лимит тоже до 14999 в день? За один раз стянуть другим банком можно до 4999 или до 14999?
2. Перевод с RED Cash на свой White будет бесплатно? Какая максимальная сумма перевода при этом?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 вер, 2020 11:12
1. С карты RED Cash тоже будет бесплатно тянуть чужим р2р? Лимит тоже до 14999 в день? За один раз стянуть другим банком можно до 4999 или до 14999?
2. Перевод с RED Cash на свой White будет бесплатно? Какая максимальная сумма перевода при этом?
Отримай бонус за оформлення картки:
Додано: Чет 17 вер, 2020 11:36
Re: Альфа-Банк
Колеги, якщо з Ультри зняв 10000 в банкоматі, а тепер вже Ультра змінилася на Уайт, то можна ще 30000 грн зняти без комісії, чи 20000 ? Чи взагалі лише з жовтня можна буде 30000 без комісії ?
Додано: Чет 17 вер, 2020 11:48
А вы в приложении можете посмотреть сколько ещё можно снять.
Выбираете карту > Тарифы и условия
Додано: Чет 17 вер, 2020 12:12
|