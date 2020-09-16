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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8944894589468947

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:19

  WachtAmRhein написав:Сделайте для графита условие бесплатности сколько-нибудь покупок. Пожалуйста.

Или дайте какойнить постоянный КБ, например, 3% на маркетплейсе, и буду из месяца в месяц на Али тариться на 50К 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:34

  clientage написав:
  WachtAmRhein написав:Сделайте для графита условие бесплатности сколько-нибудь покупок. Пожалуйста.

Или дайте какойнить постоянный КБ, например, 3% на маркетплейсе, и буду из месяца в месяц на Али тариться на 50К 8)

Подумаем)
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:35

  WachtAmRhein написав:Сделайте для графита условие бесплатности сколько-нибудь покупок. Пожалуйста.


1000 шт?
в сильпо стока морковок не будет ...
изюм брать?
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:48

  IMPRINTER написав:без отключенного гестапо

Не отключал - пока всё нормально :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:06

  IMPRINTER написав:
  WachtAmRhein написав:Сделайте для графита условие бесплатности сколько-нибудь покупок. Пожалуйста.


1000 шт?
в сильпо стока морковок не будет ...
изюм брать?

Вы канеш садисты с этими вашими морковками... Я он для нью-карда на кассе самообслуживания просто каждый товар отдельно пробиваю, и то, когда вижу, что очередь накапливается, добиваю остаток одним чеком, и то представляю себе сколько матюков в мой адрес было про себя сказано :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:41

Faceless

вы про какую нью карт? сибаса?
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 37652
З нами з: 06.08.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 5991 раз.
 
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