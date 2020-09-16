Или дайте какойнить постоянный КБ, например, 3% на маркетплейсе, и буду из месяца в месяц на Али тариться на 50К
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 вер, 2020 13:19
Или дайте какойнить постоянный КБ, например, 3% на маркетплейсе, и буду из месяца в месяц на Али тариться на 50К
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 17 вер, 2020 13:34
Додано: Чет 17 вер, 2020 13:35
1000 шт?
в сильпо стока морковок не будет ...
изюм брать?
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Pig Lives Matter
Додано: Чет 17 вер, 2020 13:48
Додано: Чет 17 вер, 2020 14:06
Вы канеш садисты с этими вашими морковками... Я он для нью-карда на кассе самообслуживания просто каждый товар отдельно пробиваю, и то, когда вижу, что очередь накапливается, добиваю остаток одним чеком, и то представляю себе сколько матюков в мой адрес было про себя сказано
Додано: Чет 17 вер, 2020 14:41
Faceless
вы про какую нью карт? сибаса?
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Pig Lives Matter
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