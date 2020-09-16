100 за инфинити ? ага щас ...
да и вообще банку от этого кол-ва операций пох - они долждны платить за элитную какту а взамен сто раз по 1 грн. оборот? ...
то для быдла-карт чтоб морковочный азарт поддерживатиь
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 вер, 2020 15:19
100 за инфинити ? ага щас ...
да и вообще банку от этого кол-ва операций пох - они долждны платить за элитную какту а взамен сто раз по 1 грн. оборот? ...
то для быдла-карт чтоб морковочный азарт поддерживатиь
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
Додано: Чет 17 вер, 2020 15:19
Додано: Чет 17 вер, 2020 15:22
А скільки на рахунках слід тримати щоб карткові пакети в Алли були безкоштовні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 17 вер, 2020 15:24
а точно я про нее забыл ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
Додано: Чет 17 вер, 2020 15:26
Додано: Чет 17 вер, 2020 15:29
ребята а зачем сейчас морковки?
сейчас же нет уже Симы с 5% кэшбека
проще просто пробить каждую единицу товара в покупке (как делает например Faceless)
просто заходите в ашан днём - там никакой толпы.
кстати кто пьёт чай - в Ашане можно пробивать пакетики чая)
он в цене чуть больше гривны - 30 пакетиков и задание по нью карте выполненно)))
быстро компактно и эффективно!
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Чет 17 вер, 2020 15:34
а месячные ограничения есть со стороны банки или платёжной системы (мастеркард)
и кстати по Вайт можно было взять Визу?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Чет 17 вер, 2020 15:35
Ок. Дякую.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 17 вер, 2020 15:38
Re: Альфа-Банк
Звичайно. При ручному замовленні є вибір МПС. При автоматичному перевипуску за замовчуванням йде Мастер.
Додано: Чет 17 вер, 2020 15:39
Наши ограничения на р2р перевод - 400 000 грн. в мес., у МастерКарда - эквивалент 10000$. В ПУ White возможно оформление карт Debit World MasterCard или Visa Rewards.
Зараз переглядають цей форум: Adast, liliya_logical, vpchelko, Искатель і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|