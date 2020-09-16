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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8946894789488949>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:19

  WachtAmRhein написав:
  IMPRINTER написав:
  WachtAmRhein написав:Сделайте для графита условие бесплатности сколько-нибудь покупок. Пожалуйста.


1000 шт?
в сильпо стока морковок не будет ...
изюм брать?


Ну 1000 много, а 100 было бы норм


100 за инфинити ? ага щас ...
да и вообще банку от этого кол-ва операций пох - они долждны платить за элитную какту а взамен сто раз по 1 грн. оборот? ...
то для быдла-карт чтоб морковочный азарт поддерживатиь
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:19

  IMPRINTER написав:Faceless

вы про какую нью карт? сибаса?

Конечно. Надо ж 60 операций наклацать. Идеальное хрю-хрю, если бы все провел по мастерпассу, или в интернете, но тут я слишком ленивый, недохрюкиваю
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:22

А скільки на рахунках слід тримати щоб карткові пакети в Алли були безкоштовні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:24

  Faceless написав:
  IMPRINTER написав:Faceless

вы про какую нью карт? сибаса?

Конечно. Надо ж 60 операций наклацать. Идеальное хрю-хрю, если бы все провел по мастерпассу, или в интернете, но тут я слишком ленивый, недохрюкиваю


а точно я про нее забыл ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:26

  Квесторе_поверніться написав:А скільки на рахунках слід тримати щоб карткові пакети в Алли були безкоштовні?

Доброго дня. White - від 50 000, Black» - від 250 000, Graphite - від 500 000 грн.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:29

ребята а зачем сейчас морковки?
сейчас же нет уже Симы с 5% кэшбека :(

проще просто пробить каждую единицу товара в покупке (как делает например Faceless)
просто заходите в ашан днём - там никакой толпы.
кстати кто пьёт чай - в Ашане можно пробивать пакетики чая)
он в цене чуть больше гривны - 30 пакетиков и задание по нью карте выполненно)))
быстро компактно и эффективно!
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:34

  Alfa_Bank написав:
  uaprofi написав:а тянуть с "вайта" чужим п2п попрежнему бесплатно?
какие там сейчас максимальные суточные лимиты - ппренему 14999?

Добрый день. Бесплатно. С 1.09 суточный лимит на р2р у нас 30 000 грн.


а месячные ограничения есть со стороны банки или платёжной системы (мастеркард)

и кстати по Вайт можно было взять Визу?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:35

  Alfa_Bank написав:
  Квесторе_поверніться написав:А скільки на рахунках слід тримати щоб карткові пакети в Алли були безкоштовні?

Доброго дня. White - від 50 000, Black» - від 250 000, Graphite - від 500 000 грн.

Ок. Дякую.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:38

Re: Альфа-Банк

uaprofi написав:и кстати по Вайт можно было взять Визу?

Звичайно. При ручному замовленні є вибір МПС. При автоматичному перевипуску за замовчуванням йде Мастер.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:39

  uaprofi написав:
  Alfa_Bank написав:
  uaprofi написав:а тянуть с "вайта" чужим п2п попрежнему бесплатно?
какие там сейчас максимальные суточные лимиты - ппренему 14999?

Добрый день. Бесплатно. С 1.09 суточный лимит на р2р у нас 30 000 грн.


а месячные ограничения есть со стороны банки или платёжной системы (мастеркард)

и кстати по Вайт можно было взять Визу?

Наши ограничения на р2р перевод - 400 000 грн. в мес., у МастерКарда - эквивалент 10000$. В ПУ White возможно оформление карт Debit World MasterCard или Visa Rewards.
Alfa_Bank
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