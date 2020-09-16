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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8946894789488949

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:40

Alfa_Bank

а что это за "фишка"
размещаю депозит с пакетной карты примерно в 21:20, а в час ночи сумма возвращается на карту (с описанием "reversal")
так и должно быть?
до какого времени можно открывать чтобы - открылся текущим днём?
и по депозитам открытым в пятницу - будут проценты за субботу и воскресенье?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:43

  IMPRINTER написав:100 за инфинити ? ага щас ...
да и вообще банку от этого кол-ва операций пох - они долждны платить за элитную какту а взамен сто раз по 1 грн. оборот? ...
то для быдла-карт чтоб морковочный азарт поддерживатиь


если поставят там кэшбэк на всё 5% - уверен оборот будет)
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:49

  uaprofi написав:Alfa_Bank

а что это за "фишка"
размещаю депозит с пакетной карты примерно в 21:20, а в час ночи сумма возвращается на карту (с описанием "reversal")
так и должно быть?
до какого времени можно открывать чтобы - открылся текущим днём?
и по депозитам открытым в пятницу - будут проценты за субботу и воскресенье?

Для физ.лица пн.-пт. с 00:00 - 23:45, для ФЛП - 00:00 - 17:45. Если клиент оформит депозит в пятницу в операционное время, проценты по депозиту будут начисляться с субботы.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:49

  uaprofi написав:просто заходите в ашан днём

Не у всех он рядом. Я вот бываю там несколько раз в год...
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:49

  Alfa_Bank написав:у МастерКарда - эквивалент 10000$


а для банка Глобус, там что какой-то особый лимит от мастеркарта на п2п действует? там в день сала прогонялось больше, чем экв. 10 к )))) да и не тока у него ... это лично для Аллы 10 к от Мастера лимит или для всех банков?
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:59

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:у МастерКарда - эквивалент 10000$


а для банка Глобус, там что какой-то особый лимит от мастеркарта на п2п действует? там в день сала прогонялось больше, чем экв. 10 к )))) да и не тока у него ... это лично для Аллы 10 к от Мастера лимит или для всех банков?

На уточнении.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 16:22

  uaprofi написав:и кстати по Вайт можно было взять Визу?

да, я взял грн МС и дол визу
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