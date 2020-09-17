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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 вер, 2020 15:40
Alfa_Bank
а что это за "фишка"
размещаю депозит с пакетной карты примерно в 21:20, а в час ночи сумма возвращается на карту (с описанием "reversal")
так и должно быть?
до какого времени можно открывать чтобы - открылся текущим днём?
и по депозитам открытым в пятницу - будут проценты за субботу и воскресенье?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Додано: Чет 17 вер, 2020 15:43
IMPRINTER написав:
100 за инфинити ? ага щас ...
да и вообще банку от этого кол-ва операций пох - они долждны платить за элитную какту а взамен сто раз по 1 грн. оборот? ...
то для быдла-карт чтоб морковочный азарт поддерживатиь
если поставят там кэшбэк на всё 5% - уверен оборот будет)
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Додано: Чет 17 вер, 2020 15:49
uaprofi написав:Alfa_Bank
а что это за "фишка"
размещаю депозит с пакетной карты примерно в 21:20, а в час ночи сумма возвращается на карту (с описанием "reversal")
так и должно быть?
до какого времени можно открывать чтобы - открылся текущим днём?
и по депозитам открытым в пятницу - будут проценты за субботу и воскресенье?
Для физ.лица пн.-пт. с 00:00 - 23:45, для ФЛП - 00:00 - 17:45. Если клиент оформит депозит в пятницу в операционное время, проценты по депозиту будут начисляться с субботы.
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Додано: Чет 17 вер, 2020 15:49
uaprofi написав:
просто заходите в ашан днём
Не у всех он рядом. Я вот бываю там несколько раз в год...
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Додано: Чет 17 вер, 2020 15:49
Alfa_Bank написав:
у МастерКарда - эквивалент 10000$
а для банка Глобус, там что какой-то особый лимит от мастеркарта на п2п действует? там в день сала прогонялось больше, чем экв. 10 к )))) да и не тока у него ... это лично для Аллы 10 к от Мастера лимит или для всех банков?
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Додано: Чет 17 вер, 2020 15:59
IMPRINTER написав: Alfa_Bank написав:
у МастерКарда - эквивалент 10000$
а для банка Глобус, там что какой-то особый лимит от мастеркарта на п2п действует? там в день сала прогонялось больше, чем экв. 10 к )))) да и не тока у него ... это лично для Аллы 10 к от Мастера лимит или для всех банков?
На уточнении.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 17 вер, 2020 16:22
uaprofi написав:
и кстати по Вайт можно было взять Визу?
да, я взял грн МС и дол визу
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Додано: Чет 17 вер, 2020 17:01
IMPRINTER написав: Alfa_Bank написав:
у МастерКарда - эквивалент 10000$
а для банка Глобус, там что какой-то особый лимит от мастеркарта на п2п действует? там в день сала прогонялось больше, чем экв. 10 к )))) да и не тока у него ... это лично для Аллы 10 к от Мастера лимит или для всех банков?
а шо Вас удивляет. Шарик особенный.
вон даже бегемот:
Mastercard
Переказати на одну картку Mastercard українського або іноземного банку можна не більше ніж $10 000 на місяць.
VISA
Переказати на одну картку VISA українського банку можна не більше ніж $20 000 на день, $50 000 на тиждень, $100 000 на місяць.
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Додано: Чет 17 вер, 2020 20:19
Alfa_Bank, нашёл шаблон для оплаты АТ Киевоблгаз за транспортировку газа, но не могу найти шаблон для оплаты за газ для КиевоблгазЗбут - этот шаблон существует или его надо создавать самому по реквизитам?
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Додано: Чет 17 вер, 2020 20:59
IMPRINTER написав: Faceless написав: IMPRINTER написав:Faceless
вы про какую нью карт? сибаса?
Конечно. Надо ж 60 операций наклацать. Идеальное хрю-хрю, если бы все провел по мастерпассу, или в интернете, но тут я слишком ленивый, недохрюкиваю
а точно я про нее забыл ...
че закипиш вокруг сибаса? я что то пропустил?
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