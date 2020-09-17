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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8947894889498950

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:02

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:че за кипиш вокруг сибиса? я что то пропустил не заходя в ветку?

деяким "сібасівцям" сібас прислав персоналку, а-ля зробіть 30 TX і отримайте КБ, чи 60 транзацій і тд
от люди і шукають варіанти як би то найдешевше набити 30/60 транз :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:03

  mephala написав:
  uaprofi написав:ребята а зачем сейчас морковки?
сейчас же нет уже Симы с 5% кэшбека :(

проще просто пробить каждую единицу товара в покупке (как делает например Faceless)
просто заходите в ашан днём - там никакой толпы.
кстати кто пьёт чай - в Ашане можно пробивать пакетики чая)
он в цене чуть больше гривны - 30 пакетиков и задание по нью карте выполненно)))
быстро компактно и эффективно!


че за кипиш вокруг сибиса? я что то пропустил не заходя в ветку?


вкраце кому пришло смс (а пришло оно по сути многим)
есть два основных варианта:
за 30 операций + 100 грн.
или за 60 операций +200 грн.
... бонус к стандартной пятихатке
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:05

  Ромасик написав:
  uaprofi написав:и кстати по Вайт можно было взять Визу?

да, я взял грн МС и дол визу


а можно перевыпуск сделать на визу?
в чат писать?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:19

Re: Альфа-Банк

ну мне приходило только - пользуйтесь сибас онлайн и будет вам щастя.
єх.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 23:56

Re: Альфа-Банк

в MyAlfa ошибка сервиса при попытке провести платеж по реквизитам :(
надеюсь, завтра рассосется...
Arien
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