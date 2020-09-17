деяким "сібасівцям" сібас прислав персоналку, а-ля зробіть 30 TX і отримайте КБ, чи 60 транзацій і тд
от люди і шукають варіанти як би то найдешевше набити 30/60 транз
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 вер, 2020 21:02
Re: Альфа-Банк
деяким "сібасівцям" сібас прислав персоналку, а-ля зробіть 30 TX і отримайте КБ, чи 60 транзацій і тд
от люди і шукають варіанти як би то найдешевше набити 30/60 транз
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 17 вер, 2020 21:03
вкраце кому пришло смс (а пришло оно по сути многим)
есть два основных варианта:
за 30 операций + 100 грн.
или за 60 операций +200 грн.
... бонус к стандартной пятихатке
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Чет 17 вер, 2020 21:05
а можно перевыпуск сделать на визу?
в чат писать?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Чет 17 вер, 2020 21:19
Re: Альфа-Банк
ну мне приходило только - пользуйтесь сибас онлайн и будет вам щастя.
єх.
Додано: Чет 17 вер, 2020 23:56
Re: Альфа-Банк
в MyAlfa ошибка сервиса при попытке провести платеж по реквизитам
надеюсь, завтра рассосется...
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