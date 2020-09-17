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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 вер, 2020 21:02
mephala написав:
че за кипиш вокруг сибиса? я что то пропустил не заходя в ветку?
деяким "сібасівцям" сібас прислав персоналку, а-ля зробіть 30 TX і отримайте КБ, чи 60 транзацій і тд
от люди і шукають варіанти як би то найдешевше набити 30/60 транз
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Додано: Чет 17 вер, 2020 21:03
mephala написав: uaprofi написав:
ребята а зачем сейчас морковки?
сейчас же нет уже Симы с 5% кэшбека
проще просто пробить каждую единицу товара в покупке (как делает например Faceless)
просто заходите в ашан днём - там никакой толпы.
кстати кто пьёт чай - в Ашане можно пробивать пакетики чая)
он в цене чуть больше гривны - 30 пакетиков и задание по нью карте выполненно)))
быстро компактно и эффективно!
че за кипиш вокруг сибиса? я что то пропустил не заходя в ветку?
вкраце кому пришло смс (а пришло оно по сути многим)
есть два основных варианта:
за 30 операций + 100 грн.
или за 60 операций +200 грн.
... бонус к стандартной пятихатке
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Додано: Чет 17 вер, 2020 21:05
Ромасик написав: uaprofi написав:
и кстати по Вайт можно было взять Визу?
да, я взял грн МС и дол визу
а можно перевыпуск сделать на визу?
в чат писать?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Додано: Чет 17 вер, 2020 21:19
ну мне приходило только - пользуйтесь сибас онлайн и будет вам щастя.
єх.
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Додано: Чет 17 вер, 2020 23:56
в MyAlfa ошибка сервиса при попытке провести платеж по реквизитам
надеюсь, завтра рассосется...
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 01:11
clientage написав: WachtAmRhein написав:
Подскажите, у меня на фасткарде висит -0,25€. Можно ли принести в кассу 0,51€ и погасить долг?
А мож попробовать купить с Пакетной-грн. 0.25€ на ФастКарту?
там же мин 10 у.е. для покупки можно?
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 01:12
WachtAmRhein написав:
Подскажите, у меня на фасткарде висит -0,25€. Можно ли принести в кассу 0,51€ и погасить долг?
в кассе только бумажки принимают, железки не возьмут.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:37
Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав: Alfa_Bank написав:
у МастерКарда - эквивалент 10000$
а для банка Глобус, там что какой-то особый лимит от мастеркарта на п2п действует? там в день сала прогонялось больше, чем экв. 10 к )))) да и не тока у него ... это лично для Аллы 10 к от Мастера лимит или для всех банков?
На уточнении.
Добрый день. Лимиты общие для всех карт. Информации о их изменении нам не поступало.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:43
Тракторист написав:Alfa_Bank
, нашёл шаблон для оплаты АТ Киевоблгаз за транспортировку газа, но не могу найти шаблон для оплаты за газ для КиевоблгазЗбут - этот шаблон существует или его надо создавать самому по реквизитам?
Добрый день. Шаблон КИЕВОБЛГАЗ СБЫТ есть в Мобайле. Если он не подходит, тогда нужно вручную создавать.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:48
uaprofi написав: Ромасик написав: uaprofi написав:
и кстати по Вайт можно было взять Визу?
да, я взял грн МС и дол визу
а можно перевыпуск сделать на визу?
в чат писать?
Добрый день. Можно, в чате или на горячей линии.
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