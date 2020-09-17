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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8948894989508951>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:02

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:че за кипиш вокруг сибиса? я что то пропустил не заходя в ветку?

деяким "сібасівцям" сібас прислав персоналку, а-ля зробіть 30 TX і отримайте КБ, чи 60 транзацій і тд
от люди і шукають варіанти як би то найдешевше набити 30/60 транз :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:03

  mephala написав:
  uaprofi написав:ребята а зачем сейчас морковки?
сейчас же нет уже Симы с 5% кэшбека :(

проще просто пробить каждую единицу товара в покупке (как делает например Faceless)
просто заходите в ашан днём - там никакой толпы.
кстати кто пьёт чай - в Ашане можно пробивать пакетики чая)
он в цене чуть больше гривны - 30 пакетиков и задание по нью карте выполненно)))
быстро компактно и эффективно!


че за кипиш вокруг сибиса? я что то пропустил не заходя в ветку?


вкраце кому пришло смс (а пришло оно по сути многим)
есть два основных варианта:
за 30 операций + 100 грн.
или за 60 операций +200 грн.
... бонус к стандартной пятихатке
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:05

  Ромасик написав:
  uaprofi написав:и кстати по Вайт можно было взять Визу?

да, я взял грн МС и дол визу


а можно перевыпуск сделать на визу?
в чат писать?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:19

Re: Альфа-Банк

ну мне приходило только - пользуйтесь сибас онлайн и будет вам щастя.
єх.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 23:56

Re: Альфа-Банк

в MyAlfa ошибка сервиса при попытке провести платеж по реквизитам :(
надеюсь, завтра рассосется...
Arien
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 01:11

  clientage написав:
  WachtAmRhein написав:Подскажите, у меня на фасткарде висит -0,25€. Можно ли принести в кассу 0,51€ и погасить долг?

А мож попробовать купить с Пакетной-грн. 0.25€ на ФастКарту?

там же мин 10 у.е. для покупки можно?
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 01:12

  WachtAmRhein написав:Подскажите, у меня на фасткарде висит -0,25€. Можно ли принести в кассу 0,51€ и погасить долг?

в кассе только бумажки принимают, железки не возьмут.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:37

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:у МастерКарда - эквивалент 10000$


а для банка Глобус, там что какой-то особый лимит от мастеркарта на п2п действует? там в день сала прогонялось больше, чем экв. 10 к )))) да и не тока у него ... это лично для Аллы 10 к от Мастера лимит или для всех банков?

На уточнении.

Добрый день. Лимиты общие для всех карт. Информации о их изменении нам не поступало.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:43

  Тракторист написав:Alfa_Bank, нашёл шаблон для оплаты АТ Киевоблгаз за транспортировку газа, но не могу найти шаблон для оплаты за газ для КиевоблгазЗбут - этот шаблон существует или его надо создавать самому по реквизитам?

Добрый день. Шаблон КИЕВОБЛГАЗ СБЫТ есть в Мобайле. Если он не подходит, тогда нужно вручную создавать.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:48

  uaprofi написав:
  Ромасик написав:
  uaprofi написав:и кстати по Вайт можно было взять Визу?

да, я взял грн МС и дол визу


а можно перевыпуск сделать на визу?
в чат писать?

Добрый день. Можно, в чате или на горячей линии.
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