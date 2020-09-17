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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:49
Arien написав:
в MyAlfa ошибка сервиса при попытке провести платеж по реквизитам
надеюсь, завтра рассосется...
Добрый день. Попробуйте повторить попытку, предварительно проверив вводимые данные.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:21
вопрос представителю, когда клиентам ждать адекватного курса по картам ?
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:31
SILVER_UA написав:
вопрос представителю, когда клиентам ждать адекватного курса по картам ?
Добрый день. Изменений в политике курсообразования пока не планируем.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:42
"розтрошка" - це так задумано?
Термін мав би змінюватись від натискань "-" "+"?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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