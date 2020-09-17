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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8948894989508951

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:49

  Arien написав:в MyAlfa ошибка сервиса при попытке провести платеж по реквизитам :(
надеюсь, завтра рассосется...

Добрый день. Попробуйте повторить попытку, предварительно проверив вводимые данные.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:21

карточный курс

вопрос представителю, когда клиентам ждать адекватного курса по картам ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:31

  SILVER_UA написав:вопрос представителю, когда клиентам ждать адекватного курса по картам ?

Добрый день. Изменений в политике курсообразования пока не планируем.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:42

Re: Альфа-Банк

"розтрошка" - це так задумано?
Термін мав би змінюватись від натискань "-" "+"?
Зображення
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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