Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:49
Arien написав:
в MyAlfa ошибка сервиса при попытке провести платеж по реквизитам
надеюсь, завтра рассосется...
Добрый день. Попробуйте повторить попытку, предварительно проверив вводимые данные.
Alfa_Bank
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:21
вопрос представителю, когда клиентам ждать адекватного курса по картам ?
SILVER_UA
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:31
SILVER_UA написав:
вопрос представителю, когда клиентам ждать адекватного курса по картам ?
Добрый день. Изменений в политике курсообразования пока не планируем.
Alfa_Bank
Представник банку
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:42
"розтрошка" - це так задумано?
Термін мав би змінюватись від натискань "-" "+"?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:50
Ой+ написав:
"розтрошка" - це так задумано?
Термін мав би змінюватись від натискань "-" "+"?
Доброго дня. Дякую за сигнал, виправимо. Якщо кнопки не працюють, спробуйте інший браузер.
Alfa_Bank
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:52
Alfa_Bank написав: Тракторист написав: Alfa_Bank
, нашёл шаблон для оплаты АТ Киевоблгаз за транспортировку газа, но не могу найти шаблон для оплаты за газ для КиевоблгазЗбут - этот шаблон существует или его надо создавать самому по реквизитам?
Добрый день. Шаблон КИЕВОБЛГАЗ СБЫТ есть в Мобайле. Если он не подходит, тогда нужно вручную создавать.
если есть, то где его найти? очевидно вы путаете АТ Киевоблгаз с ООО КИЕВОБЛГАЗСБЫТ. раньше действительно были шаблоны КИЕВОБЛГАЗСБЫТ, но после разделения платёжек я их не могу найти в МАБе...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:56
Тракторист написав: Alfa_Bank написав: Тракторист написав: Alfa_Bank
, нашёл шаблон для оплаты АТ Киевоблгаз за транспортировку газа, но не могу найти шаблон для оплаты за газ для КиевоблгазЗбут - этот шаблон существует или его надо создавать самому по реквизитам?
Добрый день. Шаблон КИЕВОБЛГАЗ СБЫТ есть в Мобайле. Если он не подходит, тогда нужно вручную создавать.
если есть, то где его найти? очевидно вы путаете АТ Киевоблгаз с ООО КИЕВОБЛГАЗСБЫТ. раньше действительно были шаблоны КИЕВОБЛГАЗСБЫТ, но после разделения платёжек я их не могу найти в МАБе...
Тогда остается только платеж по реквизитам.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 9352
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:19
Alfa_Bank написав:
Тогда остается только платеж по реквизитам.
странная логика у банка - на платёж за транспортировку газа (1/4 стоимости) вы создаёте шаблон, а на платёж за газ (3/4 стоимости) нет?...
и почему бы не объединить эти две платёжки в один шаблон, как вы например сделали объединив шаблоны за горячую воду и отопление?
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:22
Тракторист написав:
и почему бы не объединить эти две платёжки в один шаблон, как вы например сделали объединив шаблоны за горячую воду и отопление?
Різні отримувачі, різні ЄДРПОУ, різні рахунки отримувачів... Все різне.
Підпис без реферальних посилань
Кочевник
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:25
Arien написав:
в MyAlfa ошибка сервиса при попытке провести платеж по реквизитам
надеюсь, завтра рассосется...
Не рассосалось! Помилка сервиса.
IGNAT
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