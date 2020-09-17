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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8950895189528953>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:28

  Кочевник написав:
  Тракторист написав:и почему бы не объединить эти две платёжки в один шаблон, как вы например сделали объединив шаблоны за горячую воду и отопление?


Різні отримувачі, різні ЄДРПОУ, різні рахунки отримувачів... Все різне.

но один номер лицевого счёта потребителя, а всё остальное дело техники...

например Альфа смогла же сделать один шаблон для оплату ГИВЦ + КиевТеплоЭнерго - это тоже разные организации с разными кодами и разными счетами...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:30

  Тракторист написав:
  Кочевник написав:
  Тракторист написав:и почему бы не объединить эти две платёжки в один шаблон, как вы например сделали объединив шаблоны за горячую воду и отопление?


Різні отримувачі, різні ЄДРПОУ, різні рахунки отримувачів... Все різне.

но один номер лицевого счёта потребителя, а всё остальное дело техники...

например Альфа смогла же сделать один шаблон для оплату ГИВЦ + КиевТеплоЭнерго - это тоже разные организации с разными кодами и разными счетами...

Також неправда. Там йде платіж на один рахунок - рахунок ГІОЦ. А той вже відносить Теплокомуненерго.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:33

  Alfa_Bank написав:
  SILVER_UA написав:вопрос представителю, когда клиентам ждать адекватного курса по картам ?

Добрый день. Изменений в политике курсообразования пока не планируем.

Тогда объясните почему клиент другого банка имеет возможность купить в кассе дешевле, чем клиент Альфы оплатит с ее карты, это такая своеобразная лояльность ?
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:38

Re: Альфа-Банк

Когда будет возможность сделать платёж по реквизитам?
IGNAT
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:45

  SILVER_UA написав:
  Alfa_Bank написав:
  SILVER_UA написав:вопрос представителю, когда клиентам ждать адекватного курса по картам ?

Добрый день. Изменений в политике курсообразования пока не планируем.

Тогда объясните почему клиент другого банка имеет возможность купить в кассе дешевле, чем клиент Альфы оплатит с ее карты, это такая своеобразная лояльность ?

Есть возможность оформить карту в валюте и совершать валютообмен дешевле, чем клиент другого банка может купить в кассе.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:49

  IGNAT написав:Когда будет возможность сделать платёж по реквизитам?

Уточняю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:50

  IGNAT написав:Когда будет возможность сделать платёж по реквизитам?

Прошёл платёж.
IGNAT
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:51

  Alfa_Bank написав:Есть возможность оформить карту в валюте и совершать валютообмен дешевле, чем клиент другого банка может купить в кассе.

Ну если уж так троллить, то есть же возможность отказаться от использования Альфа Банка, да. Странно слышать от представителя такого рода ответы, когда изначальный вопрос касался кредитных карт, которые в гривне
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:58

  SILVER_UA написав:
  Alfa_Bank написав:Есть возможность оформить карту в валюте и совершать валютообмен дешевле, чем клиент другого банка может купить в кассе.

Ну если уж так троллить, то есть же возможность отказаться от использования Альфа Банка, да. Странно слышать от представителя такого рода ответы, когда изначальный вопрос касался кредитных карт, которые в гривне

Я конечно же передаю все предложения и уточнения подобного рода. Но изменять что-то в ближайшем будущем не планируется. Поэтому пока другого ответа дать не могу.
З.Ы. Если мой ответ вам показался трольным, приношу извинения.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:04

  Alfa_Bank написав:
  IGNAT написав:Когда будет возможность сделать платёж по реквизитам?

Уточняю.


Платеж забраковали, а деньги списали. Доколе??? :twisted:
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