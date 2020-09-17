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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:28
Кочевник написав: Тракторист написав:
и почему бы не объединить эти две платёжки в один шаблон, как вы например сделали объединив шаблоны за горячую воду и отопление?
Різні отримувачі, різні ЄДРПОУ, різні рахунки отримувачів... Все різне.
но один номер лицевого счёта потребителя, а всё остальное дело техники...
например Альфа смогла же сделать один шаблон для оплату ГИВЦ + КиевТеплоЭнерго - это тоже разные организации с разными кодами и разными счетами...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:30
Тракторист написав: Кочевник написав: Тракторист написав:
и почему бы не объединить эти две платёжки в один шаблон, как вы например сделали объединив шаблоны за горячую воду и отопление?
Різні отримувачі, різні ЄДРПОУ, різні рахунки отримувачів... Все різне.
но один номер лицевого счёта потребителя, а всё остальное дело техники...
например Альфа смогла же сделать один шаблон для оплату ГИВЦ + КиевТеплоЭнерго - это тоже разные организации с разными кодами и разными счетами...
Також неправда. Там йде платіж на один рахунок - рахунок ГІОЦ. А той вже відносить Теплокомуненерго.
Підпис без реферальних посилань
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:33
Alfa_Bank написав: SILVER_UA написав:
вопрос представителю, когда клиентам ждать адекватного курса по картам ?
Добрый день. Изменений в политике курсообразования пока не планируем.
Тогда объясните почему клиент другого банка имеет возможность купить в кассе дешевле, чем клиент Альфы оплатит с ее карты, это такая своеобразная лояльность ?
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:38
Когда будет возможность сделать платёж по реквизитам?
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:45
SILVER_UA написав: Alfa_Bank написав: SILVER_UA написав:
вопрос представителю, когда клиентам ждать адекватного курса по картам ?
Добрый день. Изменений в политике курсообразования пока не планируем.
Тогда объясните почему клиент другого банка имеет возможность купить в кассе дешевле, чем клиент Альфы оплатит с ее карты, это такая своеобразная лояльность ?
Есть возможность оформить карту в валюте и совершать валютообмен дешевле, чем клиент другого банка может купить в кассе.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:49
IGNAT написав:
Когда будет возможность сделать платёж по реквизитам?
Уточняю.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:50
IGNAT написав:
Когда будет возможность сделать платёж по реквизитам?
Прошёл платёж.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:51
Alfa_Bank написав:
Есть возможность оформить карту в валюте и совершать валютообмен дешевле, чем клиент другого банка может купить в кассе.
Ну если уж так троллить, то есть же возможность отказаться от использования Альфа Банка, да. Странно слышать от представителя такого рода ответы, когда изначальный вопрос касался кредитных карт, которые в гривне
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SILVER_UA
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:58
SILVER_UA написав: Alfa_Bank написав:
Есть возможность оформить карту в валюте и совершать валютообмен дешевле, чем клиент другого банка может купить в кассе.
Ну если уж так троллить, то есть же возможность отказаться от использования Альфа Банка, да. Странно слышать от представителя такого рода ответы, когда изначальный вопрос касался кредитных карт, которые в гривне
Я конечно же передаю все предложения и уточнения подобного рода. Но изменять что-то в ближайшем будущем не планируется. Поэтому пока другого ответа дать не могу.
З.Ы. Если мой ответ вам показался трольным, приношу извинения.
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