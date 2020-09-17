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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8950895189528953

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:06

  Aps написав:
  Alfa_Bank написав:
  IGNAT написав:Когда будет возможность сделать платёж по реквизитам?

Уточняю.


Платеж забраковали, а деньги списали. Доколе??? :twisted:

Добрый день. Напишите детали в личку: сумма, время, получатель-отправитель. Проверю.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:17

Re: Альфа-Банк

  Тракторист написав:если есть, то где его найти? очевидно вы путаете АТ Киевоблгаз с ООО КИЕВОБЛГАЗСБЫТ. раньше действительно были шаблоны КИЕВОБЛГАЗСБЫТ, но после разделения платёжек я их не могу найти в МАБе...

Шаблон один.
Первый раз по нему выдается платежка за транспортировку, второй раз - за потребленный газ. Просто второй раз щелкните по той же иконке.
Сибарит
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  #<1 ... 8950895189528953
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