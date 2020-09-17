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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:06
Aps написав:
Alfa_Bank написав: IGNAT написав:
Когда будет возможность сделать платёж по реквизитам?
Уточняю.
Платеж забраковали, а деньги списали. Доколе???
Добрый день. Напишите детали в личку: сумма, время, получатель-отправитель. Проверю.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:17
Тракторист написав:
если есть, то где его найти? очевидно вы путаете АТ Киевоблгаз с ООО КИЕВОБЛГАЗСБЫТ. раньше действительно были шаблоны КИЕВОБЛГАЗСБЫТ, но после разделения платёжек я их не могу найти в МАБе...
Шаблон один.
Первый раз по нему выдается платежка за транспортировку, второй раз - за потребленный газ. Просто второй раз щелкните по той же иконке.
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