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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8950895189528953

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:06

  Aps написав:
  Alfa_Bank написав:
  IGNAT написав:Когда будет возможность сделать платёж по реквизитам?

Уточняю.


Платеж забраковали, а деньги списали. Доколе??? :twisted:

Добрый день. Напишите детали в личку: сумма, время, получатель-отправитель. Проверю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:17

Re: Альфа-Банк

  Тракторист написав:если есть, то где его найти? очевидно вы путаете АТ Киевоблгаз с ООО КИЕВОБЛГАЗСБЫТ. раньше действительно были шаблоны КИЕВОБЛГАЗСБЫТ, но после разделения платёжек я их не могу найти в МАБе...

Шаблон один.
Первый раз по нему выдается платежка за транспортировку, второй раз - за потребленный газ. Просто второй раз щелкните по той же иконке.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:24

  Alfa_Bank написав:
  SILVER_UA написав:
  Alfa_Bank написав:Есть возможность оформить карту в валюте и совершать валютообмен дешевле, чем клиент другого банка может купить в кассе.

Ну если уж так троллить, то есть же возможность отказаться от использования Альфа Банка, да. Странно слышать от представителя такого рода ответы, когда изначальный вопрос касался кредитных карт, которые в гривне

Я конечно же передаю все предложения и уточнения подобного рода. Но изменять что-то в ближайшем будущем не планируется. Поэтому пока другого ответа дать не могу.
З.Ы. Если мой ответ вам показался трольным, приношу извинения.


ми цінуємо вашу відкритість та прозорість, тому краще так (правда, нехай і не приємна, без купюр) ніж будь-що інше, шановний оф.представник банку Альфа!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:44

Alfa_Bank
Прошу напомнить - для перехода кредитной карты на другой тариф не надо выводить счёт в 0 и гасить все рассрочки в 0?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:48

  Vorlon написав:Alfa_Bank
Прошу напомнить - для перехода кредитной карты на другой тариф не надо выводить счёт в 0 и гасить все рассрочки в 0?

Добрый день. Нет. Просто заказываете перевыпуск.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:55

Vorlon главное не забудьте проконтролировать отключение переподключаемых страховок. У меня как то при переходе с Максимки на 2.0 - ничего не переподключилось, а тут при переходе на Ред и ФР (до РД), и НС (после РД) активировались и у меня, и у дочки. Вобщем надо быть внимательным и не забыть написать поддержке накануне первой РД после смены тарифа (по поводу ФР) ну и сразу после РД (по поводу НС).
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:11

Flamingo
Очень странно - у меня ни после перехода на 2.0, ни после перехода на RED ничего не подключилось... Не понимаю логигу :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:20

Re: Альфа-Банк

ОфПреду
А как на сайте найти информацию про акцию о бесплатной рассрочке на 3 и 6 месяцев? И что бы не про рэд а именно что для всех карт эта акция.
Только не ссыль на новость - а именно как ее найти по меню.
А то я зашел в новости потом клацнул на раздел акции - а там же одно старье за 2019 год. Кто отвечает за наполнение раздела то?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:36

  mephala написав:ОфПреду
А как на сайте найти информацию про акцию о бесплатной рассрочке на 3 и 6 месяцев? И что бы не про рэд а именно что для всех карт эта акция.
Только не ссыль на новость - а именно как ее найти по меню.
А то я зашел в новости потом клацнул на раздел акции - а там же одно старье за 2019 год. Кто отвечает за наполнение раздела то?

Добрый день. Отдельной новости нет. См. ДБО, Додаток 4. УМОВИ ПРОГРАМИ «МОМЕНТАЛЬНА РОЗСТРОЧКА НА КАРТУ АКЦІЙНА 2.0».
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:45

Re: Альфа-Банк

Интересно Алла проводит акции. Акция проде бы и есть - но вроде бы и нет.
Хорошо хоть в вайбере была рассылка.
Но все равно это не серьезно для такого серьезного банка ;)
mephala
 
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