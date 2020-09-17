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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:56
Alfa_Bank написав: mephala написав:
ОфПреду
А как на сайте найти информацию про акцию о бесплатной рассрочке на 3 и 6 месяцев? И что бы не про рэд а именно что для всех карт эта акция.
Только не ссыль на новость - а именно как ее найти по меню.
А то я зашел в новости потом клацнул на раздел акции - а там же одно старье за 2019 год. Кто отвечает за наполнение раздела то?
Добрый день. Отдельной новости нет. См. ДБО, Додаток 4. УМОВИ ПРОГРАМИ «МОМЕНТАЛЬНА РОЗСТРОЧКА НА КАРТУ АКЦІЙНА 2.0».
Но там где вы указали нет срока проведения акции. там просто финансовые условия...
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 13:01
mephala написав: Alfa_Bank написав: mephala написав:
ОфПреду
А как на сайте найти информацию про акцию о бесплатной рассрочке на 3 и 6 месяцев? И что бы не про рэд а именно что для всех карт эта акция.
Только не ссыль на новость - а именно как ее найти по меню.
А то я зашел в новости потом клацнул на раздел акции - а там же одно старье за 2019 год. Кто отвечает за наполнение раздела то?
Добрый день. Отдельной новости нет. См. ДБО, Додаток 4. УМОВИ ПРОГРАМИ «МОМЕНТАЛЬНА РОЗСТРОЧКА НА КАРТУ АКЦІЙНА 2.0».
Но там где вы указали нет срока проведения акции. там просто финансовые условия...
Да
Срок до 31.10.2020.
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