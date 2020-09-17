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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:56
Alfa_Bank написав: mephala написав:
ОфПреду
А как на сайте найти информацию про акцию о бесплатной рассрочке на 3 и 6 месяцев? И что бы не про рэд а именно что для всех карт эта акция.
Только не ссыль на новость - а именно как ее найти по меню.
А то я зашел в новости потом клацнул на раздел акции - а там же одно старье за 2019 год. Кто отвечает за наполнение раздела то?
Добрый день. Отдельной новости нет. См. ДБО, Додаток 4. УМОВИ ПРОГРАМИ «МОМЕНТАЛЬНА РОЗСТРОЧКА НА КАРТУ АКЦІЙНА 2.0».
Но там где вы указали нет срока проведения акции. там просто финансовые условия...
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 13:01
mephala написав: Alfa_Bank написав: mephala написав:
ОфПреду
А как на сайте найти информацию про акцию о бесплатной рассрочке на 3 и 6 месяцев? И что бы не про рэд а именно что для всех карт эта акция.
Только не ссыль на новость - а именно как ее найти по меню.
А то я зашел в новости потом клацнул на раздел акции - а там же одно старье за 2019 год. Кто отвечает за наполнение раздела то?
Добрый день. Отдельной новости нет. См. ДБО, Додаток 4. УМОВИ ПРОГРАМИ «МОМЕНТАЛЬНА РОЗСТРОЧКА НА КАРТУ АКЦІЙНА 2.0».
Но там где вы указали нет срока проведения акции. там просто финансовые условия...
Да
Срок до 31.10.2020.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:11
Сибарит написав: Тракторист написав:
если есть, то где его найти? очевидно вы путаете АТ Киевоблгаз с ООО КИЕВОБЛГАЗСБЫТ. раньше действительно были шаблоны КИЕВОБЛГАЗСБЫТ, но после разделения платёжек я их не могу найти в МАБе...
Шаблон один.
Первый раз по нему выдается платежка за транспортировку, второй раз - за потребленный газ. Просто второй раз щелкните по той же иконке.
это ж надо так изощрённо и не логично зашифровать...
получается, что если не заплатишь за транспортировку, то добраться до платёжки за газ невозможно?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:39
Вітаю!
А скажіть (бо я трохи випав з форуму), чи є рада на то, що кеш'ю виплачують не на обрану мною картку, а на ту, з якої (начебто так було) проводилися покупка?
Дякую дуже всім небайдужим!
І Вам, Альфо, за швидку відповідь ))
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:49
kreuz написав:
Вітаю!
А скажіть (бо я трохи випав з форуму), чи є рада на то, що кеш'ю виплачують не на обрану мною картку, а на ту, з якої (начебто так було) проводилися покупка?
Дякую дуже всім небайдужим!
І Вам, Альфо
, за швидку відповідь ))
Доброго дня. Це вже виправили. Виплата на обрану вами картку.
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Alfa_Bank
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