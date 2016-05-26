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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8951895289538954

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:56

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:ОфПреду
А как на сайте найти информацию про акцию о бесплатной рассрочке на 3 и 6 месяцев? И что бы не про рэд а именно что для всех карт эта акция.
Только не ссыль на новость - а именно как ее найти по меню.
А то я зашел в новости потом клацнул на раздел акции - а там же одно старье за 2019 год. Кто отвечает за наполнение раздела то?

Добрый день. Отдельной новости нет. См. ДБО, Додаток 4. УМОВИ ПРОГРАМИ «МОМЕНТАЛЬНА РОЗСТРОЧКА НА КАРТУ АКЦІЙНА 2.0».


Но там где вы указали нет срока проведения акции. там просто финансовые условия...
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 13:01

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:ОфПреду
А как на сайте найти информацию про акцию о бесплатной рассрочке на 3 и 6 месяцев? И что бы не про рэд а именно что для всех карт эта акция.
Только не ссыль на новость - а именно как ее найти по меню.
А то я зашел в новости потом клацнул на раздел акции - а там же одно старье за 2019 год. Кто отвечает за наполнение раздела то?

Добрый день. Отдельной новости нет. См. ДБО, Додаток 4. УМОВИ ПРОГРАМИ «МОМЕНТАЛЬНА РОЗСТРОЧКА НА КАРТУ АКЦІЙНА 2.0».


Но там где вы указали нет срока проведения акции. там просто финансовые условия...

Да :roll: Срок до 31.10.2020.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:11

  Сибарит написав:
  Тракторист написав:если есть, то где его найти? очевидно вы путаете АТ Киевоблгаз с ООО КИЕВОБЛГАЗСБЫТ. раньше действительно были шаблоны КИЕВОБЛГАЗСБЫТ, но после разделения платёжек я их не могу найти в МАБе...

Шаблон один.
Первый раз по нему выдается платежка за транспортировку, второй раз - за потребленный газ. Просто второй раз щелкните по той же иконке.

это ж надо так изощрённо и не логично зашифровать...
получается, что если не заплатишь за транспортировку, то добраться до платёжки за газ невозможно?... :D
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:39

Вітаю!

А скажіть (бо я трохи випав з форуму), чи є рада на то, що кеш'ю виплачують не на обрану мною картку, а на ту, з якої (начебто так було) проводилися покупка?

Дякую дуже всім небайдужим!

І Вам, Альфо, за швидку відповідь ))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:49

  kreuz написав:Вітаю!

А скажіть (бо я трохи випав з форуму), чи є рада на то, що кеш'ю виплачують не на обрану мною картку, а на ту, з якої (начебто так було) проводилися покупка?

Дякую дуже всім небайдужим!

І Вам, Альфо, за швидку відповідь ))

Доброго дня. Це вже виправили. Виплата на обрану вами картку.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:03

  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Вітаю!

А скажіть (бо я трохи випав з форуму), чи є рада на то, що кеш'ю виплачують не на обрану мною картку, а на ту, з якої (начебто так було) проводилися покупка?

Дякую дуже всім небайдужим!

І Вам, Альфо, за швидку відповідь ))

Доброго дня. Це вже виправили. Виплата на обрану вами картку.


Справді? Бо мені аж ось 10 вересня на Максимум виплатили замість Блеку. Що робити, як знов не втуди піде?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 11:45

Alfa_Bank
А что по трэвелу период неактивности 3 месяца? Обнаружил, что обнулили 30.06 свои копейки за неактивность, хотя движения средств были и 10.02 и 25.02.
Это по всем картам теперь за 3 месяца неактивности будут обнулять?
И где можно этот пеиод узнать? На сайте в тарифах и других разделах по трэвелу не нашел упоминания.
зы. по трэвелу нашел:
"
Неактивний Рахунок ЕПЗ – це Рахунок ЕПЗ, по якому більше ніж 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного місяця, не
здійснювали фінансові операції по рахунку ЕПЗ. Якщо в день списання комісії залишок на рахунку ЕПЗ, нижче комісії вказаної у тарифах, то комісія
встановлюється та списується в межах залишку особистих коштів на Рахунку ЕПЗ.
"
Почему 30.06 списали?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 12:04

  ol_zy написав:А что по трэвелу период неактивности 3 месяца? Обнаружил, что обнулили 30.06 свои копейки за неактивность

Стесняюсь спросить, а зачем на Трэвеле свои деньги?
Vorlon
 
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