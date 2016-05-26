mephala написав:ОфПреду А как на сайте найти информацию про акцию о бесплатной рассрочке на 3 и 6 месяцев? И что бы не про рэд а именно что для всех карт эта акция. Только не ссыль на новость - а именно как ее найти по меню. А то я зашел в новости потом клацнул на раздел акции - а там же одно старье за 2019 год. Кто отвечает за наполнение раздела то?
Добрый день. Отдельной новости нет. См. ДБО, Додаток 4. УМОВИ ПРОГРАМИ «МОМЕНТАЛЬНА РОЗСТРОЧКА НА КАРТУ АКЦІЙНА 2.0».
Но там где вы указали нет срока проведения акции. там просто финансовые условия...
mephala написав:ОфПреду А как на сайте найти информацию про акцию о бесплатной рассрочке на 3 и 6 месяцев? И что бы не про рэд а именно что для всех карт эта акция. Только не ссыль на новость - а именно как ее найти по меню. А то я зашел в новости потом клацнул на раздел акции - а там же одно старье за 2019 год. Кто отвечает за наполнение раздела то?
Добрый день. Отдельной новости нет. См. ДБО, Додаток 4. УМОВИ ПРОГРАМИ «МОМЕНТАЛЬНА РОЗСТРОЧКА НА КАРТУ АКЦІЙНА 2.0».
Но там где вы указали нет срока проведения акции. там просто финансовые условия...
Тракторист написав:если есть, то где его найти? очевидно вы путаете АТ Киевоблгаз с ООО КИЕВОБЛГАЗСБЫТ. раньше действительно были шаблоны КИЕВОБЛГАЗСБЫТ, но после разделения платёжек я их не могу найти в МАБе...
Шаблон один. Первый раз по нему выдается платежка за транспортировку, второй раз - за потребленный газ. Просто второй раз щелкните по той же иконке.
это ж надо так изощрённо и не логично зашифровать... получается, что если не заплатишь за транспортировку, то добраться до платёжки за газ невозможно?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
А скажіть (бо я трохи випав з форуму), чи є рада на то, що кеш'ю виплачують не на обрану мною картку, а на ту, з якої (начебто так було) проводилися покупка?
Дякую дуже всім небайдужим!
І Вам, Альфо, за швидку відповідь ))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
А скажіть (бо я трохи випав з форуму), чи є рада на то, що кеш'ю виплачують не на обрану мною картку, а на ту, з якої (начебто так було) проводилися покупка?
Дякую дуже всім небайдужим!
І Вам, Альфо, за швидку відповідь ))
Доброго дня. Це вже виправили. Виплата на обрану вами картку.
Справді? Бо мені аж ось 10 вересня на Максимум виплатили замість Блеку. Що робити, як знов не втуди піде?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Alfa_Bank А что по трэвелу период неактивности 3 месяца? Обнаружил, что обнулили 30.06 свои копейки за неактивность, хотя движения средств были и 10.02 и 25.02. Это по всем картам теперь за 3 месяца неактивности будут обнулять? И где можно этот пеиод узнать? На сайте в тарифах и других разделах по трэвелу не нашел упоминания. зы. по трэвелу нашел: " Неактивний Рахунок ЕПЗ – це Рахунок ЕПЗ, по якому більше ніж 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного місяця, не здійснювали фінансові операції по рахунку ЕПЗ. Якщо в день списання комісії залишок на рахунку ЕПЗ, нижче комісії вказаної у тарифах, то комісія встановлюється та списується в межах залишку особистих коштів на Рахунку ЕПЗ. " Почему 30.06 списали?
Добрый день. Супербонусы, книги 20%, за что большое спасибо ). Покупала книгу, код 4816, посмотрела - бонусы не начислены, т.к. код не входит в перечень. Но это книжный сайт https://author.today/ Можно узнать, почему? З.Ы. Кстати, рекомендую цикл Лисиной о маге-детективе Артуре Рэйше .