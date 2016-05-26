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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8952895389548955

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 14:25

Re: Альфа-Банк

Hella написав:Можно узнать, почему?

То запитайте в торгової точки, чому їхньому ФОП банк-еквайер присвоїв даний МСС, якщо вони продають в основному книжкову продукцію. Можливо з книжковим МСС в них би клієнтів побільшало.))
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 14:25

  Vorlon написав:
  ol_zy написав:А что по трэвелу период неактивности 3 месяца? Обнаружил, что обнулили 30.06 свои копейки за неактивность

Стесняюсь спросить, а зачем на Трэвеле свои деньги?

по вашей рекомендации 3 копейки погашал...
ol_zy
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