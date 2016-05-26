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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 вер, 2020 14:25
Hella написав:Можно узнать, почему?
То запитайте в торгової точки, чому їхньому ФОП банк-еквайер присвоїв даний МСС, якщо вони продають в основному книжкову продукцію. Можливо з книжковим МСС в них би клієнтів побільшало.))
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Додано: Суб 19 вер, 2020 14:25
Vorlon написав: ol_zy написав:
А что по трэвелу период неактивности 3 месяца? Обнаружил, что обнулили 30.06 свои копейки за неактивность
Стесняюсь спросить, а зачем на Трэвеле свои деньги?
по вашей рекомендации 3 копейки погашал...
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