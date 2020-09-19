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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8952895389548955

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 14:25

Re: Альфа-Банк

Hella написав:Можно узнать, почему?

То запитайте в торгової точки, чому їхньому ФОП банк-еквайер присвоїв даний МСС, якщо вони продають в основному книжкову продукцію. Можливо з книжковим МСС в них би клієнтів побільшало.))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 14:25

  Vorlon написав:
  ol_zy написав:А что по трэвелу период неактивности 3 месяца? Обнаружил, что обнулили 30.06 свои копейки за неактивность

Стесняюсь спросить, а зачем на Трэвеле свои деньги?

по вашей рекомендации 3 копейки погашал...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 14:49

stryzhko Kalgan
Спасибо за подсказку, напишу!
Hella
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 15:54

  Hella написав:Добрый день.
Супербонусы, книги 20%, за что большое спасибо ).
Покупала книгу, код 4816, посмотрела - бонусы не начислены, т.к. код не входит в перечень. Но это книжный сайт https://author.today/
Можно узнать, почему?
З.Ы. Кстати, рекомендую цикл Лисиной о маге-детективе Артуре Рэйше :).

  stryzhko написав:
Hella написав:Можно узнать, почему?

То запитайте в торгової точки, чому їхньому ФОП банк-еквайер присвоїв даний МСС, якщо вони продають в основному книжкову продукцію. Можливо з книжковим МСС в них би клієнтів побільшало.))

Зашел на тот сайт. Они себя и не позиционируют как книжный магазин :mrgreen:
Author.Today — это социальная сеть, которая объединяет творческих людей.
.
И вообще, лучше покупать в украинских магазинах литературу :D
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 17:14

  Тракторист написав:
  Alfa_Bank написав:Тогда остается только платеж по реквизитам.

странная логика у банка - на платёж за транспортировку газа (1/4 стоимости) вы создаёте шаблон, а на платёж за газ (3/4 стоимости) нет?...

и почему бы не объединить эти две платёжки в один шаблон, как вы например сделали объединив шаблоны за горячую воду и отопление?


горячая вода и отопление - скорей всего само теплоэнерго объединяет

а по транспортировке - это требование то ли закона, то ли инструкции, чтобы платежи шли отдельно
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 21:33

Re: Альфа-Банк

  Shaman написав:горячая вода и отопление - скорей всего само теплоэнерго объединяет

а по транспортировке - это требование то ли закона, то ли инструкции, чтобы платежи шли отдельно


Горячая вода и отопление, это одна организация, один лицевой счет, один счет получателя платежа. По крайней мере у нас в городе.
А вот оплата за газ и за доставку газа происходит на два разных счета, так как это две разные организации :|
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 11:40

Подскажите есть ли по кредитке Максимум месячное ограничение на количество кешью-бонусов?
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 11:50

  J написав:Подскажите есть ли по кредитке Максимум месячное ограничение на количество кешью-бонусов?

Наскiльки я пам'ятаю є обмеження по категорiйним кешью (там де пiдвищенний %). Пригадуэться щось на рiвнi 3000 у мiсяць. А по горiхам де нераховується 0,5% ранiше обмежень не було.
Upd. Зараз подивився в додатку пишуть що можна повернути до 5000 в мiсяць
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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