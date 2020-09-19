Hella написав:Добрый день. Супербонусы, книги 20%, за что большое спасибо ). Покупала книгу, код 4816, посмотрела - бонусы не начислены, т.к. код не входит в перечень. Но это книжный сайт https://author.today/ Можно узнать, почему? З.Ы. Кстати, рекомендую цикл Лисиной о маге-детективе Артуре Рэйше .
stryzhko написав:
Hella написав:Можно узнать, почему?
То запитайте в торгової точки, чому їхньому ФОП банк-еквайер присвоїв даний МСС, якщо вони продають в основному книжкову продукцію. Можливо з книжковим МСС в них би клієнтів побільшало.))
Зашел на тот сайт. Они себя и не позиционируют как книжный магазин
Author.Today — это социальная сеть, которая объединяет творческих людей.
. И вообще, лучше покупать в украинских магазинах литературу
Shaman написав:горячая вода и отопление - скорей всего само теплоэнерго объединяет
а по транспортировке - это требование то ли закона, то ли инструкции, чтобы платежи шли отдельно
Горячая вода и отопление, это одна организация, один лицевой счет, один счет получателя платежа. По крайней мере у нас в городе. А вот оплата за газ и за доставку газа происходит на два разных счета, так как это две разные организации
J написав:Подскажите есть ли по кредитке Максимум месячное ограничение на количество кешью-бонусов?
Наскiльки я пам'ятаю є обмеження по категорiйним кешью (там де пiдвищенний %). Пригадуэться щось на рiвнi 3000 у мiсяць. А по горiхам де нераховується 0,5% ранiше обмежень не було. Upd. Зараз подивився в додатку пишуть що можна повернути до 5000 в мiсяць
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo