Kripo написав:такой вопрос, наткнулся в Альфе на a-club, там ставки чуть больше, раньше все эти ВИП-клубы (типа в ощадбанке) были слегка обманом - или за обслуживание надо было много платить, или депозиты были "индивидуальными предложениями"(мимо фонда), как оно в Альфе?
ol_zy написав:Alfa_Bank А что по трэвелу период неактивности 3 месяца? Обнаружил, что обнулили 30.06 свои копейки за неактивность, хотя движения средств были и 10.02 и 25.02. Это по всем картам теперь за 3 месяца неактивности будут обнулять? И где можно этот пеиод узнать? На сайте в тарифах и других разделах по трэвелу не нашел упоминания. зы. по трэвелу нашел: " Неактивний Рахунок ЕПЗ – це Рахунок ЕПЗ, по якому більше ніж 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного місяця, не здійснювали фінансові операції по рахунку ЕПЗ. Якщо в день списання комісії залишок на рахунку ЕПЗ, нижче комісії вказаної у тарифах, то комісія встановлюється та списується в межах залишку особистих коштів на Рахунку ЕПЗ. " Почему 30.06 списали?