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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8953895489558956

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 13:01

  Kripo написав:такой вопрос, наткнулся в Альфе на a-club, там ставки чуть больше, раньше все эти ВИП-клубы (типа в ощадбанке) были слегка обманом - или за обслуживание надо было много платить, или депозиты были "индивидуальными предложениями"(мимо фонда), как оно в Альфе?

Якщо нічого не змінилось, то купуєте пакет і ви клЮбі ;-)
https://a-club.alfabank.com.ua/wp-conte ... -RUS-1.pdf
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 14:45

Kripo

Імпрінтер недавно пояснював що да як із АКлубом

viewtopic.php?p=5043537#p5043537

а ставочки там да... божественні :lol:
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 08:05

  kreuz написав:
Справді? Бо мені аж ось 10 вересня на Максимум виплатили замість Блеку. Що робити, як знов не втуди піде?

Доброго дня. Дивлюся.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 08:20

  ol_zy написав:Alfa_Bank
А что по трэвелу период неактивности 3 месяца? Обнаружил, что обнулили 30.06 свои копейки за неактивность, хотя движения средств были и 10.02 и 25.02.
Это по всем картам теперь за 3 месяца неактивности будут обнулять?
И где можно этот пеиод узнать? На сайте в тарифах и других разделах по трэвелу не нашел упоминания.
зы. по трэвелу нашел:
"
Неактивний Рахунок ЕПЗ – це Рахунок ЕПЗ, по якому більше ніж 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного місяця, не
здійснювали фінансові операції по рахунку ЕПЗ. Якщо в день списання комісії залишок на рахунку ЕПЗ, нижче комісії вказаної у тарифах, то комісія
встановлюється та списується в межах залишку особистих коштів на Рахунку ЕПЗ.
"
Почему 30.06 списали?

Добрый день. В работе.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 9358
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  #<1 ... 8953895489558956
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