Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 вер, 2020 13:01
Kripo написав:
такой вопрос, наткнулся в Альфе на a-club, там ставки чуть больше, раньше все эти ВИП-клубы (типа в ощадбанке) были слегка обманом - или за обслуживание надо было много платить, или депозиты были "индивидуальными предложениями"(мимо фонда), как оно в Альфе?
Якщо нічого не змінилось, то купуєте пакет і ви клЮбі
https://a-club.alfabank.com.ua/wp-conte ... -RUS-1.pdf
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
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Додано: Нед 20 вер, 2020 14:45
Kripo
Імпрінтер недавно пояснював що да як із АКлубом
viewtopic.php?p=5043537#p5043537
а ставочки там да... божественні
greenozon
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Додано: Пон 21 вер, 2020 08:05
kreuz написав:
Справді? Бо мені аж ось 10 вересня на Максимум виплатили замість Блеку. Що робити, як знов не втуди піде?
Доброго дня. Дивлюся.
Alfa_Bank
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Додано: Пон 21 вер, 2020 08:20
ol_zy написав: Alfa_Bank
А что по трэвелу период неактивности 3 месяца? Обнаружил, что обнулили 30.06 свои копейки за неактивность, хотя движения средств были и 10.02 и 25.02.
Это по всем картам теперь за 3 месяца неактивности будут обнулять?
И где можно этот пеиод узнать? На сайте в тарифах и других разделах по трэвелу не нашел упоминания.
зы. по трэвелу нашел:
"
Неактивний Рахунок ЕПЗ – це Рахунок ЕПЗ, по якому більше ніж 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного місяця, не
здійснювали фінансові операції по рахунку ЕПЗ. Якщо в день списання комісії залишок на рахунку ЕПЗ, нижче комісії вказаної у тарифах, то комісія
встановлюється та списується в межах залишку особистих коштів на Рахунку ЕПЗ.
"
Почему 30.06 списали?
Добрый день. В работе.
Alfa_Bank
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Додано: Пон 21 вер, 2020 09:38
Колеги, а чому не йде р2р з дебеток, коли тягнеш іншими банками ? Ані на Тасю, ані на Моню не дає Ала ...
maxprofit
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Додано: Пон 21 вер, 2020 09:40
maxprofit написав:
Колеги, а чому не йде р2р з дебеток, коли тягнеш іншими банками ? Ані на Тасю, ані на Моню не дає Ала ...
А с Алки на Алку идет?
Мож злобный СБ уже блокирнул? Он может и за 1грн блокирнуть, для него любой сторонний р2р подозрителен
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 21 вер, 2020 09:52
clientage так, навіть на власну кредитку не пускає ...
maxprofit
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Додано: Пон 21 вер, 2020 09:56
maxprofit написав: clientage
так, навіть на власну кредитку не пускає ...
Это блок от СБ
Торбите саппорт, через Скайп може
Подготовьтесь, найдите 30..40 мин времени, предварительно просмотрите в МАбе: мыло, депозиты, особенно в юанях, дату рождения, имя отца... Успехов
ПС. А мож вы уже 400..500К перегнали за последние 30дн?
Востаннє редагувалось
clientage
в Пон 21 вер, 2020 09:57, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 21 вер, 2020 09:57
і особливо знак зодіаку по різних гороскопах!
greenozon
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