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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8954895589568957

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 10:06

  clientage написав:
  maxprofit написав:clientage так, навіть на власну кредитку не пускає ...

Это блок от СБ
Торбите саппорт, через Скайп може
Подготовьтесь, найдите 30..40 мин времени, предварительно просмотрите в МАбе: мыло, депозиты, особенно в юанях, дату рождения, имя отца... Успехов :wink:

ПС. А мож вы уже 400..500К перегнали за последние 30дн? :P

та які 400к ... Поміняв Ультру на Вайт, додав її в Тасю з лукапом і все, приїхали ...
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 11:05

Re: Альфа-Банк

А то такий жах з блокуванням кожен раз при чужому р2р чи лише тоді , коли нова карта ?
Я другий раз за 3 місяці стягую, і другий раз на енкаведе потрапляю ...
maxprofit
 
Повідомлень: 1009
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 11:55

  maxprofit написав:А то такий жах з блокуванням кожен раз при чужому р2р чи лише тоді , коли нова карта ?
Я другий раз за 3 місяці стягую, і другий раз на енкаведе потрапляю ...


то вам шось не везе.
мабуть чимось не сподобалися ви СБ. зазвичай все норм проходить якщо обороти звісно не свинські :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 12:10

Заказал пакет White на замену Ультре. Могу ли я полноценно пользоваться картой в пакете Ультра, пока я не забрал новую White?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 12:12

  lloydbanksua написав:Заказал пакет White на замену Ультре. Могу ли я полноценно пользоваться картой в пакете Ультра, пока я не забрал новую White?

Добрый день. Если не просили аннулировать карту сразу, то да.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 12:37

Alfa_Bank
Не могу снять с ощадного на Ультру - ошибка сервиса
GrafBV
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