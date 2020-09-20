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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 вер, 2020 10:06
clientage написав: maxprofit написав:clientage
так, навіть на власну кредитку не пускає ...
Это блок от СБ
Торбите саппорт, через Скайп може
Подготовьтесь, найдите 30..40 мин времени, предварительно просмотрите в МАбе: мыло, депозиты, особенно в юанях, дату рождения, имя отца... Успехов
ПС. А мож вы уже 400..500К перегнали за последние 30дн?
та які 400к ... Поміняв Ультру на Вайт, додав її в Тасю з лукапом і все, приїхали ...
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Додано: Пон 21 вер, 2020 11:05
А то такий жах з блокуванням кожен раз при чужому р2р чи лише тоді , коли нова карта ?
Я другий раз за 3 місяці стягую, і другий раз на енкаведе потрапляю ...
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Додано: Пон 21 вер, 2020 11:55
maxprofit написав:
А то такий жах з блокуванням кожен раз при чужому р2р чи лише тоді , коли нова карта ?
Я другий раз за 3 місяці стягую, і другий раз на енкаведе потрапляю ...
то вам шось не везе.
мабуть чимось не сподобалися ви СБ. зазвичай все норм проходить якщо обороти звісно не свинські
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Додано: Пон 21 вер, 2020 12:10
Заказал пакет White на замену Ультре. Могу ли я полноценно пользоваться картой в пакете Ультра, пока я не забрал новую White?
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Додано: Пон 21 вер, 2020 12:12
lloydbanksua написав:
Заказал пакет White на замену Ультре. Могу ли я полноценно пользоваться картой в пакете Ультра, пока я не забрал новую White?
Добрый день. Если не просили аннулировать карту сразу, то да.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 12:37
Alfa_Bank
Не могу снять с ощадного на Ультру - ошибка сервиса
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GrafBV
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Додано: Пон 21 вер, 2020 12:42
GrafBV написав:Alfa_Bank
Не могу снять с ощадного на Ультру - ошибка сервиса
Добрый день. Сервис работает. Попробуйте перелогиниться и повторить попытку.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 13:09
Alfa_Bank написав: GrafBV написав:Alfa_Bank
Не могу снять с ощадного на Ультру - ошибка сервиса
Добрый день. Сервис работает. Попробуйте перелогиниться и повторить попытку.
- Не могу в МАБе изменить ИБАН в шаблоне
- Не могу в Мобайле создать шаблон
- Не могу в Мобайле изменить шаблон
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 21 вер, 2020 13:18
clientage написав: Alfa_Bank написав: GrafBV написав:Alfa_Bank
Не могу снять с ощадного на Ультру - ошибка сервиса
Добрый день. Сервис работает. Попробуйте перелогиниться и повторить попытку.
- Не могу в МАБе изменить ИБАН в шаблоне
- Не могу в Мобайле создать шаблон
- Не могу в Мобайле изменить шаблон
Добрый день. Чтоб в МАБе редактировать шаблон, дойдите до отправки кода-подтверждения, потом нажмите "Вернуться". В Мобайле функции создания/изменения платежа нет.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 13:32
Alfa_Bank написав:
Чтоб в МАБе редактировать шаблон, дойдите до отправки кода-подтверждения, потом нажмите "Вернуться".
ну это НЕ редактирование старого шаблона, а создание нового на основании старого.
В результате будет уже ДВА шаблона, а не отредактированный старый. А мне хотелось сохранить и иконку и счетчик использования
... делайте хоть что-нибудь!
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