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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 вер, 2020 13:35
clientage написав: Alfa_Bank написав:
Чтоб в МАБе редактировать шаблон, дойдите до отправки кода-подтверждения, потом нажмите "Вернуться".
ну это НЕ редактирование старого шаблона, а создание нового на основании старого.
В результате будет уже ДВА шаблона, а не отредактированный старый. А мне хотелось сохранить и иконку и счетчик использования
Да, это верно.
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Alfa_Bank
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