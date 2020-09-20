clientage написав:
ну это НЕ редактирование старого шаблона, а создание нового на основании старого.
В результате будет уже ДВА шаблона, а не отредактированный старый. А мне хотелось сохранить и иконку и счетчик использования
Да, это верно.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 13:35
Да, это верно.
Додано: Пон 21 вер, 2020 14:27
вопрос
Форумчане, подскажите, есть ли безболезненный способ пополнить кредитку Альфы с кредитки привата (дебетные свои), без использования транзитных банков?
Раньше отправлял по СЕПу за 3грн, а сейчас в привате д***** тарифы утверждают.
Даже подошел бы вариант 0,5% комиссии Альфе, а зеленым идиотам - дулю с маком)
Востаннє редагувалось romanauscas в Пон 21 вер, 2020 14:48, всього редагувалось 1 раз.
ВВХ - ПНХ!
Додано: Пон 21 вер, 2020 14:42
Re: Альфа-Банк
Это только у меня в десктопном МАБе не дает гасить кредитку с ощадника?
отп-пароль приходит, после его ввода светится "ошибка сервиса". И так несколько раз
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Додано: Пон 21 вер, 2020 14:56
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