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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8955895689578958

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 13:35

  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:Чтоб в МАБе редактировать шаблон, дойдите до отправки кода-подтверждения, потом нажмите "Вернуться".

ну это НЕ редактирование старого шаблона, а создание нового на основании старого.
В результате будет уже ДВА шаблона, а не отредактированный старый. А мне хотелось сохранить и иконку и счетчик использования :(

Да, это верно.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 14:27

вопрос

Форумчане, подскажите, есть ли безболезненный способ пополнить кредитку Альфы с кредитки привата (дебетные свои), без использования транзитных банков?
Раньше отправлял по СЕПу за 3грн, а сейчас в привате д***** тарифы утверждают.

Даже подошел бы вариант 0,5% комиссии Альфе, а зеленым идиотам - дулю с маком)
Востаннє редагувалось romanauscas в Пон 21 вер, 2020 14:48, всього редагувалось 1 раз.
ВВХ - ПНХ!
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 14:42

Re: Альфа-Банк

Это только у меня в десктопном МАБе не дает гасить кредитку с ощадника?
отп-пароль приходит, после его ввода светится "ошибка сервиса". И так несколько раз
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 14:56

  pharus написав:Это только у меня в десктопном МАБе не дает гасить кредитку с ощадника?
отп-пароль приходит, после его ввода светится "ошибка сервиса". И так несколько раз

Добрый день. Не только у вас. Возможные точечные сбои. Работаем над устранением.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 15:50

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Добрый день. Не только у вас. Возможные точечные сбои. Работаем над устранением.

Интересно, настанет такой день, после которого сбои будут исключением а не правилом для альфы :?:

Мой вопрос по выписке оказался настолько сложный, что уже больше 10 дней нет ответа ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 15:59

  Kalgan написав:
  Alfa_Bank написав:Добрый день. Не только у вас. Возможные точечные сбои. Работаем над устранением.

Интересно, настанет такой день, после которого сбои будут исключением а не правилом для альфы :?:

Мой вопрос по выписке оказался настолько сложный, что уже больше 10 дней нет ответа ?

Добрый день. Пока без ответа :roll: Отпишусь, как только...
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 16:05

  Alfa_Bank написав:
  pharus написав:Это только у меня в десктопном МАБе не дает гасить кредитку с ощадника?
отп-пароль приходит, после его ввода светится "ошибка сервиса". И так несколько раз

Добрый день. Не только у вас. Возможные точечные сбои. Работаем над устранением.

У вас не точкові, а килимові збої.

СЕПом кредитку вже не загасити з пакетної?
Підпис без реферальних посилань :)
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 16:50

  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:
  pharus написав:Это только у меня в десктопном МАБе не дает гасить кредитку с ощадника?
отп-пароль приходит, после его ввода светится "ошибка сервиса". И так несколько раз

Добрый день. Не только у вас. Возможные точечные сбои. Работаем над устранением.

У вас не точкові, а килимові збої.

СЕПом кредитку вже не загасити з пакетної?

Доброго дня. Можете скористатись переказом Клієнту банку - По реквізитам у веб.версії до 19:00.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 21:16

  maxprofit написав:А то такий жах з блокуванням кожен раз при чужому р2р чи лише тоді , коли нова карта ?
Я другий раз за 3 місяці стягую, і другий раз на енкаведе потрапляю ...


из моего опыта - первый раз стопорнули, потом по такому же p2p - без вопросов
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