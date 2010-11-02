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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 вер, 2020 13:35
clientage написав: Alfa_Bank написав:
Чтоб в МАБе редактировать шаблон, дойдите до отправки кода-подтверждения, потом нажмите "Вернуться".
ну это НЕ редактирование старого шаблона, а создание нового на основании старого.
В результате будет уже ДВА шаблона, а не отредактированный старый. А мне хотелось сохранить и иконку и счетчик использования
Да, это верно.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 14:27
Форумчане, подскажите, есть ли безболезненный способ пополнить кредитку Альфы с кредитки привата (дебетные свои), без использования транзитных банков?
Раньше отправлял по СЕПу за 3грн, а сейчас в привате д***** тарифы утверждают.
Даже подошел бы вариант 0,5% комиссии Альфе, а зеленым идиотам - дулю с маком)
Востаннє редагувалось romanauscas
в Пон 21 вер, 2020 14:48, всього редагувалось 1 раз.
ВВХ - ПНХ!
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Додано: Пон 21 вер, 2020 14:42
Это только у меня в десктопном МАБе не дает гасить кредитку с ощадника?
отп-пароль приходит, после его ввода светится "ошибка сервиса". И так несколько раз
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 14:56
pharus написав:
Это только у меня в десктопном МАБе не дает гасить кредитку с ощадника?
отп-пароль приходит, после его ввода светится "ошибка сервиса". И так несколько раз
Добрый день. Не только у вас. Возможные точечные сбои. Работаем над устранением.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 15:50
Alfa_Bank написав:
Добрый день. Не только у вас. Возможные точечные сбои. Работаем над устранением.
Интересно, настанет такой день, после которого сбои будут исключением а не правилом для альфы
Мой вопрос по выписке оказался настолько сложный, что уже больше 10 дней нет ответа ?
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Додано: Пон 21 вер, 2020 15:59
Kalgan написав: Alfa_Bank написав:
Добрый день. Не только у вас. Возможные точечные сбои. Работаем над устранением.
Интересно, настанет такой день, после которого сбои будут исключением а не правилом для альфы
Мой вопрос по выписке оказался настолько сложный, что уже больше 10 дней нет ответа ?
Добрый день. Пока без ответа
Отпишусь, как только...
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Додано: Пон 21 вер, 2020 16:05
Alfa_Bank написав: pharus написав:
Это только у меня в десктопном МАБе не дает гасить кредитку с ощадника?
отп-пароль приходит, после его ввода светится "ошибка сервиса". И так несколько раз
Добрый день. Не только у вас. Возможные точечные сбои. Работаем над устранением.
У вас не точкові, а килимові збої.
СЕПом кредитку вже не загасити з пакетної?
Підпис без реферальних посилань
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Додано: Пон 21 вер, 2020 16:50
Кочевник написав: Alfa_Bank написав: pharus написав:
Это только у меня в десктопном МАБе не дает гасить кредитку с ощадника?
отп-пароль приходит, после его ввода светится "ошибка сервиса". И так несколько раз
Добрый день. Не только у вас. Возможные точечные сбои. Работаем над устранением.
У вас не точкові, а килимові збої.
СЕПом кредитку вже не загасити з пакетної?
Доброго дня. Можете скористатись переказом Клієнту банку - По реквізитам у веб.версії до 19:00.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 21:16
maxprofit написав:
А то такий жах з блокуванням кожен раз при чужому р2р чи лише тоді , коли нова карта ?
Я другий раз за 3 місяці стягую, і другий раз на енкаведе потрапляю ...
из моего опыта - первый раз стопорнули, потом по такому же p2p - без вопросов
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Додано: Вів 22 вер, 2020 16:09
Alfa_Bank написав: kreuz написав:
Справді? Бо мені аж ось 10 вересня на Максимум виплатили замість Блеку. Що робити, як знов не втуди піде?
Доброго дня. Дивлюся.
Доброго дня! И мне только что вместо блэка покупка вернулась на максимку... уже ж было анонсировано, что всё поправили... прошу поправить или сторнировать что ли?!
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Вів 22 вер, 2020 16:47
omb
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