Додано: Пон 21 вер, 2020 14:42

Это только у меня в десктопном МАБе не дает гасить кредитку с ощадника?

отп-пароль приходит, после его ввода светится "ошибка сервиса". И так несколько раз

Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.