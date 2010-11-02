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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8956895789588959

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 16:21

  Карамболь написав:
  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:
Справді? Бо мені аж ось 10 вересня на Максимум виплатили замість Блеку. Що робити, як знов не втуди піде?

Доброго дня. Дивлюся.

Доброго дня! И мне только что вместо блэка покупка вернулась на максимку... уже ж было анонсировано, что всё поправили... прошу поправить или сторнировать что ли?! :roll:

Добрый день. Сторнировать не можем, к сожалению. Напишите модель и версию ОС устройства, с помощью которого выводили бонусы, передам разработчикам.
Alfa_Bank
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  #<1 ... 8956895789588959
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