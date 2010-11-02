|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 вер, 2020 16:21
Карамболь написав: Alfa_Bank написав: kreuz написав:
Справді? Бо мені аж ось 10 вересня на Максимум виплатили замість Блеку. Що робити, як знов не втуди піде?
Доброго дня. Дивлюся.
Доброго дня! И мне только что вместо блэка покупка вернулась на максимку... уже ж было анонсировано, что всё поправили... прошу поправить или сторнировать что ли?!
Добрый день. Сторнировать не можем, к сожалению. Напишите модель и версию ОС устройства, с помощью которого выводили бонусы, передам разработчикам.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9366
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 836 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|954
|135558
|
|
|7059
|926690
|
|
|43032
|5217889
|
Вів 22 вер, 2020 16:47
omb
|