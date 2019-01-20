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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8968896989708971

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 15:57

  RobinGood написав:Господа, подскажите по сэпу.
Если я отправляю сэп нам выходных, когда деньги будут на карте и когда их можно тратить?
Если важно, хочу отправить в приват и сразу расплатиться картой.

На 100% не уверен, поскольку сейчас вроде СЭП ходит уже и по выходным, но скорее всего - средства станут доступны на приватовской карте не раньше понедельника. Если переведёте с карты на карту (р2р) - средства станут доступны моментально. На сайте привата пополнение универсальных карт было без комиссии, сейчас - не знаю, поскольку давно не пользовался...
Да, тратить можно сразу.
_Sergey
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 17:47

товарищи, господа! а кто-то отправлял сегодня СЕП(ы) с Аллы? дошли по назначению?
отправил сегодня ещё в обед на приват, а на том конце тишина :?
а в прошлую субботу всё было оперативно в течении 30 минут доходило...
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 17:50

  RobinGood написав:Господа, подскажите по сэпу.
Если я отправляю сэп нам выходных, когда деньги будут на карте и когда их можно тратить?
Если важно, хочу отправить в приват и сразу расплатиться картой.


в прошлое воскресенье и субботу деньги доходили в приват примерно за пол часа.
Разумеется, то что пришло Сепом, можно тратить сразу и в любых направлениях,
так как это проводка по счёту.

но сегодня отправил, а на привате тишина...
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 17:54

  uaprofi написав:товарищи, господа! а кто-то отправлял сегодня СЕП(ы) с Аллы? дошли по назначению?
отправил сегодня ещё в обед на приват, а на том конце тишина :?
а в прошлую субботу всё было оперативно в течении 30 минут доходило...

Отправил еще утром - тишина. Теплая линия морозится про 3 банковских дня. :evil:
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pepe
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 18:03

  pepe написав:
  uaprofi написав:товарищи, господа! а кто-то отправлял сегодня СЕП(ы) с Аллы? дошли по назначению?
отправил сегодня ещё в обед на приват, а на том конце тишина :?
а в прошлую субботу всё было оперативно в течении 30 минут доходило...

Отправил еще утром - тишина. Теплая линия морозится про 3 банковских дня. :evil:

Ото ж! Работу СЭП сделали и по выходным, а 3 банковских дня не отменили...
_Sergey
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 18:11

  pepe написав:
  uaprofi написав:товарищи, господа! а кто-то отправлял сегодня СЕП(ы) с Аллы? дошли по назначению?
отправил сегодня ещё в обед на приват, а на том конце тишина :?
а в прошлую субботу всё было оперативно в течении 30 минут доходило...

Отправил еще утром - тишина. Теплая линия морозится про 3 банковских дня. :evil:


понятно.
очевидно таки, что скорей всего проблема не "точечная"
а таки глобальная.
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 18:42

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