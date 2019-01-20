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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8969897089718972

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 21:00

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:так дошла пополняшку на Моню?

  pepe написав:Дата завершення 28.09.20.
:cry:
+50 грн. за карту Монобанка https://monobank.com.ua/r/JxSHc
+50 грн. при использовании промо-кода Z6LYAAL https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
pepe
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 21:44

  pepe написав:
  clientage написав:так дошла пополняшку на Моню?

  pepe написав:Дата завершення 28.09.20.
:cry:

Дата завершения совершенно не при чем!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 23:37

Re: Альфа-Банк

Striker написав:Кто-то объяснит что это за мазохизм кидать СЭП на Приват? В чём тайный смысл данной операции? Ещё и в выходные. Кинул р2р и делай с этими деньгами всё что хочешь.
Так как я спрашивал о привате, то я и отвечу.
В альфе комиссия за п2п меня не устраивает. И виртуальную карту можно выпустить только для новых пакетных карт. А на выходных как всегда надо что-то срочно заказать в интернете.
RobinGood
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 23:38

  RobinGood написав:А на выходных как всегда надо что-то срочно заказать в интернете.

И единственный вариант оплаты - это картой примата? :shock:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 23:51

  Alfa_Bank написав:
  _PORT_UA написав:
  _PORT_UA написав:Вот те на. Завтра расчетная дата по Кредитке, а приложение АльфаМобайл не работает, пишет ошибку на этапе входа в приложение.
На прошлой неделе не смог снять деньги с Ощадного, теперь вообще проблемы со входом. Что за ерунда? Это разве сервис? Не серьезно как то.
  Alfa_Bank написав:Добрый день. Приложение работает, попробуйте повторить попытку. Так же, можете воспользоваться веб-версией.

Не работает. Зачем тогда такое приложение, если все равно идти в браузер.
Посмотрел отзывы на Плеймаркете, у многих тоже самая проблема. И это началось после обращения в чат.

Сделайте скрин ошибки, опишите очередность действий + укажите модель и ОС устройства и версию приложения. Отправлю для анализа.

Часто, если плохой интернет, то ваше приложение пишет о какой-то не вразумительной ошибке... ваши программеры еще не научилиь корректно обрабатывать плохую связь или ее отсутствие, хотя при плохой связи могли бы и научиться работвть как это делают другие.
ol_zy
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