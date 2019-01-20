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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 вер, 2020 21:00
clientage написав:
так дошла пополняшку на Моню?
pepe написав:
Дата завершення 28.09.20.
+50 грн. за карту Монобанка https://monobank.com.ua/r/JxSHc
+50 грн. при использовании промо-кода Z6LYAAL https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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pepe
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Додано: Суб 26 вер, 2020 21:44
Дата завершения совершенно не при чем!
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 26 вер, 2020 23:37
Striker написав:Кто-то объяснит что это за мазохизм кидать СЭП на Приват? В чём тайный смысл данной операции? Ещё и в выходные. Кинул р2р и делай с этими деньгами всё что хочешь.
Так как я спрашивал о привате, то я и отвечу.
В альфе комиссия за п2п меня не устраивает. И виртуальную карту можно выпустить только для новых пакетных карт. А на выходных как всегда надо что-то срочно заказать в интернете.
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RobinGood
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Додано: Суб 26 вер, 2020 23:38
RobinGood написав:
А на выходных как всегда надо что-то срочно заказать в интернете.
И единственный вариант оплаты - это картой примата?
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Vorlon
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Додано: Суб 26 вер, 2020 23:51
Alfa_Bank написав: _PORT_UA написав: _PORT_UA написав:
Вот те на. Завтра расчетная дата по Кредитке, а приложение АльфаМобайл не работает, пишет ошибку на этапе входа в приложение.
На прошлой неделе не смог снять деньги с Ощадного, теперь вообще проблемы со входом. Что за ерунда? Это разве сервис? Не серьезно как то.
Alfa_Bank написав:
Добрый день. Приложение работает, попробуйте повторить попытку. Так же, можете воспользоваться веб-версией.
Не работает. Зачем тогда такое приложение, если все равно идти в браузер.
Посмотрел отзывы на Плеймаркете, у многих тоже самая проблема. И это началось после обращения в чат.
Сделайте скрин ошибки, опишите очередность действий + укажите модель и ОС устройства и версию приложения. Отправлю для анализа.
Часто, если плохой интернет, то ваше приложение пишет о какой-то не вразумительной ошибке... ваши программеры еще не научилиь корректно обрабатывать плохую связь или ее отсутствие, хотя при плохой связи могли бы и научиться работвть как это делают другие.
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Додано: Нед 27 вер, 2020 07:23
RobinGood написав:
Так как я спрашивал о привате, то я и отвечу.
В альфе комиссия за п2п меня не устраивает. И виртуальную карту можно выпустить только для новых пакетных карт. А на выходных как всегда надо что-то срочно заказать в интернете.
В таком случае заведите себе Коко кард дебетовую Форвард банка, будете получать 15% на остаток до 15к и отправлять бесплатно р2р в любое время. Ссылочка в подписи.
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Додано: Нед 27 вер, 2020 10:53
clientage написав:
Дата завершения совершенно не при чем!
Не знаю, насколько причем, но деньги зависли в недрах Алки. Надеюсь, что СЭП вручную не отправляют, поддержка блеет про три банковских дня, чат отрубается по таймауту.
Вопрос к Представителю. Обьясните происходящее с СЭПами в выходные. Если у вас 23/7 СЭП, почему в это число не входят выходные (праздничные), почему нет информации о "новшествах" в отправке СЭП. Эсли таким образом банк списывает со счета деньги, а потом "заныкивает" средства клиентов без информирования - жирный минус в карму банка.
+50 грн. за карту Монобанка https://monobank.com.ua/r/JxSHc
+50 грн. при использовании промо-кода Z6LYAAL https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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pepe
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Додано: Нед 27 вер, 2020 13:29
RobinGood написав:
Striker написав:Кто-то объяснит что это за мазохизм кидать СЭП на Приват? В чём тайный смысл данной операции? Ещё и в выходные. Кинул р2р и делай с этими деньгами всё что хочешь.
Так как я спрашивал о привате, то я и отвечу.
В альфе комиссия за п2п меня не устраивает. И виртуальную карту можно выпустить только для новых пакетных карт. А на выходных как всегда надо что-то срочно заказать в интернете.
А с каких пор сендмани берет с пакетной альфы комиссию при п2п на приват? Или 0 комиссии - это слишком много?
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