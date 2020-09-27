почему 6/23?
шо сегодня СЕПЫ у кого дошли?
на этой неделе это было 5/23 )
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Додано: Нед 27 вер, 2020 17:08
Re: Альфа-Банк
почему 6/23?
шо сегодня СЕПЫ у кого дошли?
на этой неделе это было 5/23 )
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Нед 27 вер, 2020 17:15
ПС. С Вали на Алку СЭП дошел за час!
А вот с Вали на Тасю и с Алки на Тасю СЭПы дето бродят уже часов 5
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 27 вер, 2020 21:52
Супер!
Alfa_Bank, ну шо, погнали?!
Ток убедите Мастеркард и МиФит, шобы они добавили возможность дописывать мои аватары карт, бо на браслете все карты обозначены одинаковой иконкой, а бегущую строку третьим кеглем в полутьме наших магазов мона разобрать ток с 100 раза Ну хотя бы разрешили давать собственное имя картам, как у Г-Пэя
А по токену вот от МиФита дадут 0.5% орехов за внекатегорийный КБ?
Ну по анологии за токен от Г-Пэя.
ПС. На Макдрайве вааще классно браслетом расчитываться -- просто рукой из окошка качнуть
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 27 вер, 2020 22:12
clientage
лучше пусть цену на браслет снизят до обычных 23,,,25 долл
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Нед 27 вер, 2020 22:15
clientage або хоча б збільшити кількість картокв пам'яті мі бенд до 12.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
Додано: Нед 27 вер, 2020 22:22
Седняшние 50уе эт слишком, канешна
я дето ожидал под 35уе
Но на Алло действуют баллы от Фишки ОККО, еще и за инет-заказ сразу скидывают -130грн
Вообщем я за 420 через НовуюПочту взял, еще и с КБ 3% от Виики
... делайте хоть что-нибудь!
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