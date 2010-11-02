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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8971897289738974

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 17:08

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:видать СЭП 7/23, таки работает как 6/23

почему 6/23?
шо сегодня СЕПЫ у кого дошли?
на этой неделе это было 5/23 )
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 17:15

  uaprofi написав:
  clientage написав:видать СЭП 7/23, таки работает как 6/23

почему 6/23?
шо сегодня СЕПЫ у кого дошли?
на этой неделе это было 5/23 )



ПС. С Вали на Алку СЭП дошел за час!
А вот с Вали на Тасю и с Алки на Тасю СЭПы дето бродят уже часов 5 :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 21:52

Супер!
Alfa_Bank, ну шо, погнали?! :lol:
https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... iaomi.html
Ток убедите Мастеркард и МиФит, шобы они добавили возможность дописывать мои аватары карт, бо на браслете все карты обозначены одинаковой иконкой, а бегущую строку третьим кеглем в полутьме наших магазов мона разобрать ток с 100 раза :lol: Ну хотя бы разрешили давать собственное имя картам, как у Г-Пэя :idea:

А по токену вот от МиФита дадут 0.5% орехов за внекатегорийный КБ?
Ну по анологии за токен от Г-Пэя.

ПС. На Макдрайве вааще классно браслетом расчитываться -- просто рукой из окошка качнуть
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 22:12

clientage
лучше пусть цену на браслет снизят до обычных 23,,,25 долл
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 22:15

clientage або хоча б збільшити кількість картокв пам'яті мі бенд до 12.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
  • Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
miltador
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 22:22

  uaprofi написав:clientage
лучше пусть цену на браслет снизят до обычных 23,,,25 долл

Седняшние 50уе эт слишком, канешна :(
я дето ожидал под 35уе
Но на Алло действуют баллы от Фишки ОККО, еще и за инет-заказ сразу скидывают -130грн
Вообщем я за 420 через НовуюПочту взял, еще и с КБ 3% от Виики :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 08:42

У одного меня в мобильном приложении в разделе "Новости банка" последняя аж за 25 августа?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 09:37

Vorlon отсутствие новостей тоже по сути является новостью ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 11:21

  BVA1 написав:Альфа снова отличилась. Сегодня зашел в новое отделение, хотел на карту денег кинуть. Прождал 15 мин. Тишина, касса на инкассации. Подсел к оператору, думаю хоть на сбер успеть закинуть. Облом, обслуживает только юрлица. Вокруг куча сотрудников, не понятно чем занимаются. Глядь на часы - 16-40 времени. Выходит еще одна сотрудница, спрашивает, что хочу. Говорю, денег хочу Вам закинуть, хоть на карту, хоть на сбер. Пошла она к кассе, выходит, говорит еще минут 10-15. Посмотрел я на весь этот бардак, развернулся, сел в машину и спустил все деньги (около косаря) в адекватном банке, благо не далеко находится. Альфа, так держать!!!

Добрый день. Приношу извинения за ситуацию. Подскажите, пожалуйста, адрес отделения, будем разбираться.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 11:24

  _Sergey написав:Уважаемый Alfa_Bank! Мне до сих пор кроме 120 грн. больше ничего не зачислили! Хотя "Бонуси за постійне користування карткою ЕКО "Максимум" від "Альфа-Банк" за август начислены в сумме 45902. 11 сентября обратился с этой проблемой в ЭКО Маркет через Вайбер-чат, но спустя две недели видно, что кроме одного и того же стандартного ответа "Ваше питання вирішується, очікуйте", они ничего не делают... Поэтому обращаюсь за помощью к Вам. Какие данные Вам нужны?

Добрый день. Напишите ИНН или номер счета в ЛС.
Alfa_Bank
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