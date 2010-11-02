Супер! Alfa_Bank, ну шо, погнали?! https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... iaomi.html Ток убедите Мастеркард и МиФит, шобы они добавили возможность дописывать мои аватары карт, бо на браслете все карты обозначены одинаковой иконкой, а бегущую строку третьим кеглем в полутьме наших магазов мона разобрать ток с 100 раза Ну хотя бы разрешили давать собственное имя картам, как у Г-Пэя
А по токену вот от МиФита дадут 0.5% орехов за внекатегорийный КБ? Ну по анологии за токен от Г-Пэя.
ПС. На Макдрайве вааще классно браслетом расчитываться -- просто рукой из окошка качнуть
uaprofi написав:clientage лучше пусть цену на браслет снизят до обычных 23,,,25 долл
Седняшние 50уе эт слишком, канешна я дето ожидал под 35уе Но на Алло действуют баллы от Фишки ОККО, еще и за инет-заказ сразу скидывают -130грн Вообщем я за 420 через НовуюПочту взял, еще и с КБ 3% от Виики
BVA1 написав:Альфа снова отличилась. Сегодня зашел в новое отделение, хотел на карту денег кинуть. Прождал 15 мин. Тишина, касса на инкассации. Подсел к оператору, думаю хоть на сбер успеть закинуть. Облом, обслуживает только юрлица. Вокруг куча сотрудников, не понятно чем занимаются. Глядь на часы - 16-40 времени. Выходит еще одна сотрудница, спрашивает, что хочу. Говорю, денег хочу Вам закинуть, хоть на карту, хоть на сбер. Пошла она к кассе, выходит, говорит еще минут 10-15. Посмотрел я на весь этот бардак, развернулся, сел в машину и спустил все деньги (около косаря) в адекватном банке, благо не далеко находится. Альфа, так держать!!!
Добрый день. Приношу извинения за ситуацию. Подскажите, пожалуйста, адрес отделения, будем разбираться.
_Sergey написав:Уважаемый Alfa_Bank! Мне до сих пор кроме 120 грн. больше ничего не зачислили! Хотя "Бонуси за постійне користування карткою ЕКО "Максимум" від "Альфа-Банк" за август начислены в сумме 45902. 11 сентября обратился с этой проблемой в ЭКО Маркет через Вайбер-чат, но спустя две недели видно, что кроме одного и того же стандартного ответа "Ваше питання вирішується, очікуйте", они ничего не делают... Поэтому обращаюсь за помощью к Вам. Какие данные Вам нужны?