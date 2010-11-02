Додано: Пон 28 вер, 2020 13:58

StetC написав: Прошу помощи в правильном понимании условий пакета Black.

Я планирую (вместо пакета Ультра, который заканчивается скоро) открыть карту Visa Signature в гривне и к ней Visa Signature в долларе (бесплатная) и Visa Rewards в гривне(платная, 50 грн) на супругу.

Пример использования:

1. Плачу с долларовой Signature за билеты/гостиницы

2. При этом "активируется" страховка от Visa (т.к. поездка оплачена с их карты)

3. При этом активируются лаунж зоны для меня и супруги (10 посещений в год, т.е. 5 посещений для 2х)

4. Гривневая карта для постоянных рассчетов в Украине

Можете прокомментировать, все ли я правильно прочитал в условиях пакета? Прошу помощи в правильном понимании условий пакета Black.Я планирую (вместо пакета Ультра, который заканчивается скоро) открыть карту Visa Signature в гривне и к ней Visa Signature в долларе (бесплатная) и Visa Rewards в гривне(платная, 50 грн) на супругу.Пример использования:1. Плачу с долларовой Signature за билеты/гостиницы2. При этом "активируется" страховка от Visa (т.к. поездка оплачена с их карты)3. При этом активируются лаунж зоны для меня и супруги (10 посещений в год, т.е. 5 посещений для 2х)4. Гривневая карта для постоянных рассчетов в УкраинеМожете прокомментировать, все ли я правильно прочитал в условиях пакета?

2. Вот та якобы "активированная" страховка от визы (а на самом деле от их южноафриканских партнеров) может стать для вас конкретным геммором в случае страхового случая. Тут на форуме и вообще в интернете описывались случаи, когда что-либо получить от СК из ЮАР весьма затруднительно. Но в теории - да страховка у вас как бы будет.3. Не знаю с чего вы взяли, что лаунж зоны у вас с женой автоматически активируются. Если у вас будет достаточно трат по вашей карте (если речь о Signature - то это 10000 грн. трат за 40 минус 10 последних дней до похода в Лаунж), то вас бесплатно в Лаунж пустят. Если вы выпустите карту Signature и на имя жены (хотя бы как допку) и конкретно по ее карте отдельно тоже будет достаточно трат - то ее тоже пустят в Лаунж бесплатно. Если у нее трат будет недостаточно (или у нее не будет карты соответствующего класса) - вы ее за свои бесплатные проходы провести не сможете (вернее есть один лайфхак, но он весьма стремный и мало проверенный). Исключение - вы оба сможете пройти каждый по своей Signature бесплатно в первый раз если карты будут выпущены недавно - там траты не проверяются. И да так как у вас изначально в пакете будет 2 карты Signature - то по каждой из них вы будет иметь право на 10 проходов в год в Лаунжи (вернее право будет иметь тот на чье имя карта выпущена). Естественно при наличии соответствующих трат.Как-то так...