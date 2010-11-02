RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8974897589768977>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1040
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
212
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1040
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 13:51

  Квесторе_поверніться написав:
  Alfa_Bank написав:(кроме платежей с текущего счета, которые требуют контроля

Це всі платьожики вимагають контроля із поточного чи окремі?

Доброго дня. Не всі. Залежить від суми платежу та резидентності платника.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9399
З нами з: 18.02.13
Подякував: 86 раз.
Подякували: 842 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 13:57

  Alfa_Bank написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Alfa_Bank написав:(кроме платежей с текущего счета, которые требуют контроля

Це всі платьожики вимагають контроля із поточного чи окремі?

Доброго дня. Не всі. Залежить від суми платежу та резидентності платника.

Дякую за інфо.
Наприклад тисяч 100 на 2620 резидента Неньки пустить?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34524
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1730 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 13:58

  StetC написав:Прошу помощи в правильном понимании условий пакета Black.
Я планирую (вместо пакета Ультра, который заканчивается скоро) открыть карту Visa Signature в гривне и к ней Visa Signature в долларе (бесплатная) и Visa Rewards в гривне(платная, 50 грн) на супругу.
Пример использования:
1. Плачу с долларовой Signature за билеты/гостиницы
2. При этом "активируется" страховка от Visa (т.к. поездка оплачена с их карты)
3. При этом активируются лаунж зоны для меня и супруги (10 посещений в год, т.е. 5 посещений для 2х)
4. Гривневая карта для постоянных рассчетов в Украине
Можете прокомментировать, все ли я правильно прочитал в условиях пакета?


2. Вот та якобы "активированная" страховка от визы (а на самом деле от их южноафриканских партнеров) может стать для вас конкретным геммором в случае страхового случая. Тут на форуме и вообще в интернете описывались случаи, когда что-либо получить от СК из ЮАР весьма затруднительно. Но в теории - да страховка у вас как бы будет. ;)
3. Не знаю с чего вы взяли, что лаунж зоны у вас с женой автоматически активируются. Если у вас будет достаточно трат по вашей карте (если речь о Signature - то это 10000 грн. трат за 40 минус 10 последних дней до похода в Лаунж), то вас бесплатно в Лаунж пустят. Если вы выпустите карту Signature и на имя жены (хотя бы как допку) и конкретно по ее карте отдельно тоже будет достаточно трат - то ее тоже пустят в Лаунж бесплатно. Если у нее трат будет недостаточно (или у нее не будет карты соответствующего класса) - вы ее за свои бесплатные проходы провести не сможете (вернее есть один лайфхак, но он весьма стремный и мало проверенный ;)). Исключение - вы оба сможете пройти каждый по своей Signature бесплатно в первый раз если карты будут выпущены недавно - там траты не проверяются. И да так как у вас изначально в пакете будет 2 карты Signature - то по каждой из них вы будет иметь право на 10 проходов в год в Лаунжи (вернее право будет иметь тот на чье имя карта выпущена). Естественно при наличии соответствующих трат.
Как-то так... ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4923
З нами з: 20.03.15
Подякував: 86 раз.
Подякували: 1117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:07

сколько напряга из-за халявного бутера :)
v57
 
Повідомлень: 2746
З нами з: 14.03.10
Подякував: 104 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:08

  uaprofi написав:clientage
лучше пусть цену на браслет снизят до обычных 23,,,25 долл

На Али вроде такой 40 долл. стОит.
rollo
 
Повідомлень: 950
З нами з: 20.10.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:17

  StetC написав:Прошу помощи в правильном понимании условий пакета Black.

3. При этом активируются лаунж зоны для меня и супруги (10 посещений в год, т.е. 5 посещений для 2х)

Можете прокомментировать, все ли я правильно прочитал в условиях пакета?


Скачайте приложение LoungeKEY и зарегистрируйте карту. Получите код и возможность не показывать карту, а использовать приложение для прохода в лаунж.
После регистрации карты, если мне не изменяет память и я не ошибаюсь, можно в течении 30 дней не показывать обороты и пользоваться лаунжем.
Только большинство лаунжей по свету сейчас либо закрыты, либо открыты с ограничениями.
rollo
 
Повідомлень: 950
З нами з: 20.10.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:22

  Flamingo написав:
  StetC написав:Прошу помощи в правильном понимании условий пакета Black.
Я планирую (вместо пакета Ультра, который заканчивается скоро) открыть карту Visa Signature в гривне и к ней Visa Signature в долларе (бесплатная) и Visa Rewards в гривне(платная, 50 грн) на супругу.
Пример использования:
1. Плачу с долларовой Signature за билеты/гостиницы
2. При этом "активируется" страховка от Visa (т.к. поездка оплачена с их карты)
3. При этом активируются лаунж зоны для меня и супруги (10 посещений в год, т.е. 5 посещений для 2х)
4. Гривневая карта для постоянных рассчетов в Украине
Можете прокомментировать, все ли я правильно прочитал в условиях пакета?


2. Вот та якобы "активированная" страховка от визы (а на самом деле от их южноафриканских партнеров) может стать для вас конкретным геммором в случае страхового случая. Тут на форуме и вообще в интернете описывались случаи, когда что-либо получить от СК из ЮАР весьма затруднительно. Но в теории - да страховка у вас как бы будет. ;)
3. Не знаю с чего вы взяли, что лаунж зоны у вас с женой автоматически активируются. Если у вас будет достаточно трат по вашей карте (если речь о Signature - то это 10000 грн. трат за 40 минус 10 последних дней до похода в Лаунж), то вас бесплатно в Лаунж пустят. Если вы выпустите карту Signature и на имя жены (хотя бы как допку) и конкретно по ее карте отдельно тоже будет достаточно трат - то ее тоже пустят в Лаунж бесплатно. Если у нее трат будет недостаточно (или у нее не будет карты соответствующего класса) - вы ее за свои бесплатные проходы провести не сможете (вернее есть один лайфхак, но он весьма стремный и мало проверенный ;)). Исключение - вы оба сможете пройти каждый по своей Signature бесплатно в первый раз если карты будут выпущены недавно - там траты не проверяются. И да так как у вас изначально в пакете будет 2 карты Signature - то по каждой из них вы будет иметь право на 10 проходов в год в Лаунжи (вернее право будет иметь тот на чье имя карта выпущена). Естественно при наличии соответствующих трат.
Как-то так... ;)


2. Спасибо за информацию, думал что Виза пользуется нормальной страховой.

3. За минимальную сумму затрат я в курсе, у меня в месяц выходит всегда больше. Вопрос в том, что обе карты Signature будут на меня. Если есть эти 10000 затрат за предыдущий месяц - 2х пропустят по одной карте? Или надо заморачиваться и выпускать валютную на супругу, чтобы у нее была "своя" карта с 10000 затрат?
StetC
 
Повідомлень: 2
З нами з: 30.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:25

  rollo написав:После регистрации карты, если мне не изменяет память и я не ошибаюсь, можно в течении 30 дней не показывать обороты и пользоваться лаунжем.

В принципе не важно изменяет или ошибаетесь, потому что фактически:
Если ваша карта выпущена меньше, чем месяц назад, не волнуйтесь - вы можете воспользоваться бизнес-залами в первый раз без дополнительных условий.

Взято отсюда: https://www.visa.com.ua/ru_UA/pay-with- ... .html.html
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4923
З нами з: 20.03.15
Подякував: 86 раз.
Подякували: 1117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:29

  StetC написав:Если есть эти 10000 затрат за предыдущий месяц - 2х пропустят по одной карте? Или надо заморачиваться и выпускать валютную на супругу, чтобы у нее была "своя" карта с 10000 затрат?

Почитайте ответы на вопросы вот на этой странице https://www.visa.com.ua/ru_UA/pay-with- ... .html.html
В частности по вашим вопросам есть такое:
Бесплатные визиты распространяются на сопровождающих лиц?

Нет. Стоимость посещения для лица, сопровождающего держателя карты – 32 долларов США.



З.Ы. А вообще на форуме есть специальная тема посвященная программе Лаунж Кей - корректнее ваши вопросы задавать там. + там можете уже прочитать кое-что из дельных лайфхаков как поступить если идешь с кем-то а карта одна :)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4923
З нами з: 20.03.15
Подякував: 86 раз.
Подякували: 1117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 15:03

  StetC написав:
2. Спасибо за информацию, думал что Виза пользуется нормальной страховой.

3...

Можливо, що страхову компанію обирає банк, а не Віза, тому й такий сервіс і наповнення.
Знаю, що деякі інші банки-емітенти карток мають абсолютно адекватні страхові поліси і сервіс.
Son of Sun
 
Повідомлень: 770
З нами з: 25.04.14
Подякував: 95 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8974897589768977>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, Google Feedfetcher, ingtrans, izibank, STIGA, Вкладчик1234 і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4313, 4314, 4315
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
43145 5230642
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 вер, 2020 15:00
omb
Банк Восток 1 ... 12, 13, 14
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 22:26
131 260044
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 вер, 2020 14:33
Son of Sun
Банк Глобус 1 ... 706, 707, 708
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
7074 928640
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 вер, 2020 10:39
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (286)
28.09.2020 15:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.