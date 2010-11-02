Alfa_Bank написав:(кроме платежей с текущего счета, которые требуют контроля
Це всі платьожики вимагають контроля із поточного чи окремі?
Доброго дня. Не всі. Залежить від суми платежу та резидентності платника.
Дякую за інфо. Наприклад тисяч 100 на 2620 резидента Неньки пустить?
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StetC написав:Прошу помощи в правильном понимании условий пакета Black. Я планирую (вместо пакета Ультра, который заканчивается скоро) открыть карту Visa Signature в гривне и к ней Visa Signature в долларе (бесплатная) и Visa Rewards в гривне(платная, 50 грн) на супругу. Пример использования: 1. Плачу с долларовой Signature за билеты/гостиницы 2. При этом "активируется" страховка от Visa (т.к. поездка оплачена с их карты) 3. При этом активируются лаунж зоны для меня и супруги (10 посещений в год, т.е. 5 посещений для 2х) 4. Гривневая карта для постоянных рассчетов в Украине Можете прокомментировать, все ли я правильно прочитал в условиях пакета?
2. Вот та якобы "активированная" страховка от визы (а на самом деле от их южноафриканских партнеров) может стать для вас конкретным геммором в случае страхового случая. Тут на форуме и вообще в интернете описывались случаи, когда что-либо получить от СК из ЮАР весьма затруднительно. Но в теории - да страховка у вас как бы будет. 3. Не знаю с чего вы взяли, что лаунж зоны у вас с женой автоматически активируются. Если у вас будет достаточно трат по вашей карте (если речь о Signature - то это 10000 грн. трат за 40 минус 10 последних дней до похода в Лаунж), то вас бесплатно в Лаунж пустят. Если вы выпустите карту Signature и на имя жены (хотя бы как допку) и конкретно по ее карте отдельно тоже будет достаточно трат - то ее тоже пустят в Лаунж бесплатно. Если у нее трат будет недостаточно (или у нее не будет карты соответствующего класса) - вы ее за свои бесплатные проходы провести не сможете (вернее есть один лайфхак, но он весьма стремный и мало проверенный ). Исключение - вы оба сможете пройти каждый по своей Signature бесплатно в первый раз если карты будут выпущены недавно - там траты не проверяются. И да так как у вас изначально в пакете будет 2 карты Signature - то по каждой из них вы будет иметь право на 10 проходов в год в Лаунжи (вернее право будет иметь тот на чье имя карта выпущена). Естественно при наличии соответствующих трат. Как-то так...
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
StetC написав:Прошу помощи в правильном понимании условий пакета Black.
3. При этом активируются лаунж зоны для меня и супруги (10 посещений в год, т.е. 5 посещений для 2х)
Можете прокомментировать, все ли я правильно прочитал в условиях пакета?
Скачайте приложение LoungeKEY и зарегистрируйте карту. Получите код и возможность не показывать карту, а использовать приложение для прохода в лаунж. После регистрации карты, если мне не изменяет память и я не ошибаюсь, можно в течении 30 дней не показывать обороты и пользоваться лаунжем. Только большинство лаунжей по свету сейчас либо закрыты, либо открыты с ограничениями.
StetC написав:Прошу помощи в правильном понимании условий пакета Black. Я планирую (вместо пакета Ультра, который заканчивается скоро) открыть карту Visa Signature в гривне и к ней Visa Signature в долларе (бесплатная) и Visa Rewards в гривне(платная, 50 грн) на супругу. Пример использования: 1. Плачу с долларовой Signature за билеты/гостиницы 2. При этом "активируется" страховка от Visa (т.к. поездка оплачена с их карты) 3. При этом активируются лаунж зоны для меня и супруги (10 посещений в год, т.е. 5 посещений для 2х) 4. Гривневая карта для постоянных рассчетов в Украине Можете прокомментировать, все ли я правильно прочитал в условиях пакета?
2. Вот та якобы "активированная" страховка от визы (а на самом деле от их южноафриканских партнеров) может стать для вас конкретным геммором в случае страхового случая. Тут на форуме и вообще в интернете описывались случаи, когда что-либо получить от СК из ЮАР весьма затруднительно. Но в теории - да страховка у вас как бы будет. 3. Не знаю с чего вы взяли, что лаунж зоны у вас с женой автоматически активируются. Если у вас будет достаточно трат по вашей карте (если речь о Signature - то это 10000 грн. трат за 40 минус 10 последних дней до похода в Лаунж), то вас бесплатно в Лаунж пустят. Если вы выпустите карту Signature и на имя жены (хотя бы как допку) и конкретно по ее карте отдельно тоже будет достаточно трат - то ее тоже пустят в Лаунж бесплатно. Если у нее трат будет недостаточно (или у нее не будет карты соответствующего класса) - вы ее за свои бесплатные проходы провести не сможете (вернее есть один лайфхак, но он весьма стремный и мало проверенный ). Исключение - вы оба сможете пройти каждый по своей Signature бесплатно в первый раз если карты будут выпущены недавно - там траты не проверяются. И да так как у вас изначально в пакете будет 2 карты Signature - то по каждой из них вы будет иметь право на 10 проходов в год в Лаунжи (вернее право будет иметь тот на чье имя карта выпущена). Естественно при наличии соответствующих трат. Как-то так...
2. Спасибо за информацию, думал что Виза пользуется нормальной страховой.
3. За минимальную сумму затрат я в курсе, у меня в месяц выходит всегда больше. Вопрос в том, что обе карты Signature будут на меня. Если есть эти 10000 затрат за предыдущий месяц - 2х пропустят по одной карте? Или надо заморачиваться и выпускать валютную на супругу, чтобы у нее была "своя" карта с 10000 затрат?
Бесплатные визиты распространяются на сопровождающих лиц?
Нет. Стоимость посещения для лица, сопровождающего держателя карты – 32 долларов США.
З.Ы. А вообще на форуме есть специальная тема посвященная программе Лаунж Кей - корректнее ваши вопросы задавать там. + там можете уже прочитать кое-что из дельных лайфхаков как поступить если идешь с кем-то а карта одна
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0