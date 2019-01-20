Son of Sun написав:Можливо, що страхову компанію обирає банк, а не Віза, тому й такий сервіс і наповнення. Знаю, що деякі інші банки-емітенти карток мають абсолютно адекватні страхові поліси і сервіс.
нееее - это как раз все все "плюшки-заманушки" от Визы при условии использовании их карт. Там право на страховку "активируется" только тому кто не менее 50% на дорогу и проживание в путешествии оплатил премиальной Визой. И кстати эта страховка бесплатна для клиента. А те доп.страховки что предлагают наши банки в "пакете" с некоторыми премиалками - то совсем другое
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Пожалуйста, подскажите, может быть, кто-то сталкивался с похожей ситуацией. У подруги умер отец, мама получает минимальную пенсию, но у отца была высокая. Хотела перейти на пенсию мужа, но ей отказали. Причиной назвали то, что хотя жили вместе, но прописан он был по другому адресу (жили в частном доме, но на отца была оформлена квартира, в которой живет сын с семьей). Пособие на похороны выплатили (хотя лет десять-пятнадцать назад нужно было быть прописанными по одному адресу, иначе не давали). Вопрос - правильно ли отказали под таким предлогом? Мне кажется, что у них просто план по отказам... З.Ы. Посмотрела на сайте, но по этим вопросам не нашла. Или подскажите, пожалуйста, где посмотреть.
ol_zy написав:А с каких пор сендмани берет с пакетной альфы комиссию при п2п на приват? Или 0 комиссии - это слишком много?
Вчера проверял, рисует комисс за р2р. Тоже думал, что на шару.
не путайте комис карты и комис сервиса. у алкиных пакетных карт вообще нету комиса за п2п. хоть вход хоть выход. а вот сервис на шару только если затащить алке деньги. если же вытолкать с алки то сервис платный.
Kalgan написав:Alfa_Bank У вас банкомат с кешин приболел После нажатия кнопки "пополнить счет" всем красный крест на экране показывает, после чего авторизация по карте сбрасывается. (Отделение Харьковское 12).
mephala написав:не путайте комис карты и комис сервиса. у алкиных пакетных карт вообще нету комиса за п2п. хоть вход хоть выход. а вот сервис на шару только если затащить алке деньги. если же вытолкать с алки то сервис платный.
Т.е. тянуть другим банком с пакетной будет бесплатно?
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